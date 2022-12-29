2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hidayet Türkoğlu kimdir? Hidayet Türkoğlu hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,050 haber kaynağında 169,364 adet haber yapılan Hidayet Türkoğlu, toplamda 156,320,656 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hidayet Türkoğlu kimdir? İşte, Hidayet Türkoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hidayet Türkoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Hidayet Türkoğlu hakkında 6,050 haber kaynağında 169,364 adet haber yer alırken 2022'de toplam 156,320,656 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hidayet Türkoğlu hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

HİDAYET TÜRKOĞLU KİMDİR?

Hidayet 19 Mart, 1979 tarihinde Yugoslav göçmeni bir çiftin ikinci çocuğu olarak İstanbul'un Bayrampaşa semtinde dünyaya geldi. Çocukluğunu Bayrampaşa, Yıldırım mahallesinde geçirdi. İlkokulu Bayrampaşa Yıldırım İlköğretim Okulu'nda okudu ve basketboldan önce simitçilik yapıyordu. Bayrampaşa İlköğretim Okulu'nda öğrenci olduğu yıllarda basketbolla tanıştı. O yıllarda ağabeyinin basketbol antrenmanlarına giderdi ve takım antrenörleri onun uzun boyu nedeniyle keşfederek okul takımına aldılar. Daha sonra basketboldaki başarısı sayesinde Özel Çavuşoğlu Koleji'nden burs kazandı. 15 yaşına kadar Özel Çavuşoğlu Koleji'nin hem okul hem de kulüp takımında basketbol oynamayı sürdürdü. Takımda oynarken Özel Çavuşoğlu Koleji'nde eğitimine devam etti. Bu dönemde okul takımıyla Ortaokullar arası Türkiye şampiyonluğu, Liseler arası Türkiye şampiyonluğu, Liseler arası Dünya şampiyonluğu ve ikinciliği gibi birçok başarı elde ettiler.

Türkiye'de Hido ve ABD'de Hedo (He do) lakabıyla çağrılan Hidayet Türkoğlu, 1999-00 sezonun sonunda Efes Pilsen'den Sacramento Kings'e transfer oldu. San Antonio Spurs'da bir yıl forma giydikten sonra, 2004 yılından 2009 yılına kadar Orlando Magic'de oynadı. 2008'de 19,5 sayı, 5,7 ribaund ve 5 asist ortalamasıyla en çok gelişme kaydeden oyuncu (MIP) ödülüne layık görüldü. 2009 yılında, takımıyla NBA finaline kadar ulaştı, ancak takımı Los Angeles Lakers'e 4-1 ile kaybettiler. 2009 yılı yazında Toronto Raptors takımıyla 5 yıllığına toplam 53 milyon dolarlık bir kontrat imzaladı, ancak 2010-11 NBA sezonunun başında Phoenix Suns takımına transfer olduktan kısa bir süre sonra Orlando Magic'e takas oldu.

1998 yılından bu zamana kadar Türkiye millî basketbol takımının formasını 269 kez giyen Hidayet, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ve 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan kadrolarda yer aldı. 24 Mart 2014'te, Türkiye A millî basketbol takımını bırakma kararı aldığını açıkladı. 13 Kasım 2015'te basketbolu bıraktığını açıkladı. NBA hayatına son veren Hidayet Türkoğlu, 16 Kasım 2015 tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu'nun CEO'su olmuştur.