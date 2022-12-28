2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hazal Türesan kimdir? Hazal Türesan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4,710 haber kaynağında 74,243 adet haber yapılan Hazal Türesan, toplamda 232,949,575 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hazal Türesan kimdir? İşte, Hazal Türesan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hazal Türesan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hazal Türesan hakkında 4,710 haber kaynağında 74,243 adet haber yer alırken 2022'de toplam 232,949,575 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hazal Türesan hakkında merak edilen Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

20 Temmuz 1985'te Ankara'da doğdu. 2008 yılından bu yana dizi ve film oyuncusu olarak televizyonlarda yer almaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Televizyon ekranlarına 2008 yılında Azra karakterini canlandırdığı Unutma Beni ile başladı. 2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte Yeniden Başla dizisinde rol aldı. Sonrasında ise Kara Para Aşk dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün ve Erkan Can ile paylaştı.

Televizyon



2008-2015 Unutma Beni

2011 Yeniden Başla

2014-2015 Kara Para Aşk

2016 Tatlı İntikam

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları

2018 Ufak Tefek Cinayetler

2019-2021 Mucize Doktor

2021 Yalancı Yasemin

2022- Baba

İnternet

2018 Yaşamayanlar

2019-2020 Atiye

2021 Vahşi Şeyler

Sinema

2014 Bir Don Juan Öldürmek

2015 Sol Şerit Zeynep

2018 Bana Bir Şarkı Söyle

2019 Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle

2020 İnsanlar İkiye Ayrılır Cemre

Tiyatro

2021 Küvetteki Gelinler Tatbikat Sahnesi