2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hayri Türkyılmaz kimdir? Hayri Türkyılmaz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,584 haber kaynağında 139,023 adet haber yapılan Hayri Türkyılmaz, toplamda 178,557,250 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hayri Türkyılmaz kimdir? İşte, Hayri Türkyılmaz hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hayri Türkyılmaz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hayri Türkyılmaz hakkında 5,584 haber kaynağında 139,023 adet haber yer alırken 2022'de toplam 178,557,250 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hayri Türkyılmaz hakkında merak edilen Hayri Türkyılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HAYRİ TÜRKYILMAZ KİMDİR?

Hayri Türkyılmaz, 31 Aralık 1955 tarihinde Bursa/Mudanya'da doğdu. İlköğretimini ve Liseyi Mudanya'da okudu. Üniversiteyi 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümünü bitirerek Elektrik Mühendisi oldu. 1980 ve 81 yılları arasında Gürsu Belediyesi'nde elektrik mühendisi olarak çalıştı. 1982 yılından sonra Türkyılmaz Mühendislik Ltd.Şti adlı kendi şirketinde çalışmalarını sürdürdü. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca Mudanya Tüketicileri Koruma Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Fransızca bilmekte olup, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Siyasi hayatına 1973 yılında CHP Gençlik Kollarında başladı. 1980 darbesinin ardından siyasi hayatına SODEP'te ilk üyelerinden olarak başlayıp sırasıyla SHP ve CHP'de devam etti. 3 Dönem SHP İlçe Başkanlığı yaptı. 1991 yılında ön seçimle SHP'den Bursa Milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde 25 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mudanya Belediye Başkanı seçildi. 2019 Yerel Seçimlerinde yeniden başkan seçilerek 2. dönem Mudanya Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.