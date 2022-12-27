2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hayrettin Güngör kimdir? Hayrettin Güngör hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,972 haber kaynağında 328,505 adet haber yapılan Hayrettin Güngör, toplamda 285,834,392 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hayrettin Güngör kimdir? İşte, Hayrettin Güngör hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hayrettin Güngör, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hayrettin Güngör hakkında 6,972 haber kaynağında 328,505 adet haber yer alırken 2022'de toplam 285,834,392 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hayrettin Güngör hakkında merak edilen Hayrettin Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HAYRETTİN GÜNGÖR KİMDİR?

1965 yılında Kahramanmaraş Göksun ilçesinde doğdu. İlçedeki ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1987 yılında mezun oldu.

Polis Akademisi "Özel Eğitim Bölümü"ne bir süre devam etti. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nı tamamlayarak "kamu yönetimi uzmanı" unvanını aldı.

Kısa süre mali müşavirlik yapan Güngör, Türkiye Vakıflar Bankası'nda mali analist olarak bir süre çalıştı.

1990 yılında stajyer kontrolör olarak girdiği İçişleri Bakanlığında kontrolör, başkontrolör ve Kontrolörler Başkanı olarak görev yaptı. Bir dönem Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (2006-2009) üyeliği de yaptı.

2008 yılından bu yana Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliği de bulunan Güngör; evli, iki kız ve bir erkek çocuk babası.

31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.