2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Haydar Akar kimdir? Haydar Akar hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,467 haber kaynağında 558,292 adet haber yapılan Haydar Akar, toplamda 879,878,122 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Haydar Akar kimdir? İşte, Haydar Akar hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Haydar Akar, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Haydar Akar hakkında 7,467 haber kaynağında 558,292 adet haber yer alırken 2022'de toplam 879,878,122 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Haydar Akar hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

HAYDAR AKAR KİMDİR?

Haydar Akar, 21 Aralık 1963'te İzmit'te doğdu. Babasının adı Celal, annesinin adı Emine'dir.

Matematikçi, Sistem Analisti; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi.

Türk Pirelli Lastikleri AŞ'de görev başladı ve 23 yıl burada görev yaptı. Bilgisayar Sistemleri Yöneticiliği görevini yürüttü.

27. dönem CHP Kocaeli milletvekili adayıdır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Akar, evli ve 2 çocuk babasıdır.