2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hayati Yazıcı kimdir? Hayati Yazıcı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,667 haber kaynağında 1,154,786 adet haber yapılan Hayati Yazıcı, toplamda 1,604,879,293 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hayati Yazıcı kimdir? İşte, Hayati Yazıcı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hayati Yazıcı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hayati Yazıcı hakkında 8,667 haber kaynağında 1,154,786 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,604,879,293 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hayati Yazıcı hakkında merak edilen Hayati Yazıcıkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HAYATİ YAZICI KİMDİR?

Çocukluğu Rize'de geçti. Daha sonra üniversite tahsili için İstanbul'a gelerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kamu hukuku alanında seminer çalışmalarına katıldı. 1976 yılında hâkim adayı olarak İstanbul Adliyesi'nde kamu görevine başladı. Sırasıyla Çayırlı, Mihallıççık ve Kargı hâkimliklerinde bulundu. 1984 yılı sonunda kamudaki görevinden ayrılarak İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak serbest çalışmaya başladı.

Siyasi Hayatı

Avukatlık yaparken çeşitli dernek, vakıf ve siyasi partilerde üye ve yönetici olarak toplumsal çalışmalar içinde yer aldı. Bu süreçte Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ve hukuk müşaviri olarak da görev yaptı.

Yazıcı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş sürecinde yer alarak, partinin kurucu üyelerinden oldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak parlamentoya girdi. Kasım 2002'den itibaren beş yıl süreyle AK Parti'nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

22 Temmuz 2007 günü yapılan genel seçimlerde yeniden İstanbul'dan milletvekili seçildi. 60. Hükûmet'te devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevini üstlendi.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde bu kez Rize milletvekili oldu. 61. Hükûmet'te gümrük ve ticaret bakanı olarak görev yapmıştır.

Yazıcı, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi'nde MKYK üyesi seçilmiş ve ardından Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (Genel Başkanvekili) olmuştur.