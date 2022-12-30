2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hasan Ali Kaldırım kimdir? Futbolcu Hasan Ali Kaldırım hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,725 haber kaynağında 5,169,870 adet haber yapılan Hasan Ali Kaldırım, toplamda 5,815,811,538 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hasan Ali Kaldırım kimdir? İşte, Hasan Ali Kaldırım hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hasan Ali Kaldırım, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Hasan Ali Kaldırım hakkında 9,725 haber kaynağında 5,169,870 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,815,811,538 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hasan Ali Kaldırım hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

HASAN ALİ KALDIRIM KİMDİR?

Hasan Ali Kaldırım 9 Aralık 1989 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'de oynamaktadır.

Millî takım kariyeri

18 kez millî takımlara çağrılan Hasan Ali Kaldırım, 4 kez Türkiye U-17, 2 kez Türkiye U-20, 7 kez Türkiye U-21 ve 4 kez Türkiye A Milli forması olmak üzere toplam 18 kez millî formayı giymiştir ve müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir.A millî takımda ise 32 maçta millî formayı giymiştir ve 1 gol kaydetmiştir.