2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hasan Doğru kimdir? Hasan Doğru hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 10,438 haber kaynağında 6,148,842 adet haber yapılan Hasan Doğru, toplamda 9,468,295,002 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hasan Doğru kimdir? İşte, Hasan Doğru hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hasan Doğru, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Hasan Doğru hakkında 10,438 haber kaynağında 6,148,842 adet haber yer alırken 2022'de toplam 9,468,295,002 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hasan Doğru hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

HASAN DOĞRU KİMDİR?

Hasan Doğru, 4 Nisan 1987 yılında Zonguldak, Kozlu'da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Orduludur. Babası Davut Doğru'dur. Liseden sonra Tiyatro Arın adlı grupta rol alıp, tiyatro sınavlarına çalışmaya başladı. Konservatuar Tiyatro sınavlarını iki kere denedi ancak başarısız oldu. Daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera bölümünün açıldığını duyunca ilk denemesinde kazandı ve opera bölümünün ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından oldu. Üniversitede okurken bir taraftan da babasının Kozlu Beldesi'ndeki lokantasında çalıştı.

Hasan Doğru, 12 Haziran 2011 seçimlerinde Eskişehir'den bağımsız milletvekili adayı olan Ahmet Yılmaz için hazırlayıp internette paylaştığı seçim şarkısı ile ilk kez sesini duyurdu. 25 Nisan 2010'da tekel bayiinde kendisini bıçakla bacağından yaralayan 4 kişiyi içki şişelerini atarak kovalarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri internette tıklanma rekoru kırınca aday olan Ahmet Yılmaz'ın şarkısı, internette büyük ilgi gördü. Hasan Doğru'nun, 4. sınıf öğrencisiyken Ahmet Yılmaz'ın fotoğrafları eşliğinde seslendirerek klip haline getirdiği sözü, müziği ve bestesi kendisine ait "Tekel savaşçısı Ahmet abi" adlı şarkısı internette en çok tıklananlar arasında yer aldı.

Hasan Doğru'nun babası Davut Doğru, oğlunun üniversitede okurken bir taraftan da yanında çalışarak lokantada kendisine yardım ettiğini söyledi. Davut Doğru, O Ses Türkiye birinciliğinin ardından şöyle konuştu: "Liseden sonra hem yanımda çalıştı hem okudu. Yemek dışında her şeyi yapıyordu. Garsonluk yapıyordu, servis açıyordu, kasaya bakıyordu. Müziğe karşı çok istekliydi. Zaten istekli olmasa bu seviyelere gelemezdi. Konservatuarın yanında tiyatro da yapıyordu. Provalara gidiyordu. Hepsine koşturuyordu. Daha önce yarışmalara ben de katılmasını söyledim. Ama beni dinlemedi. Arkadaşlarının teşvikiyle başvurdu ve katıldı. Duyan herkes tebrik etti. Ben de çok memnun oldum. Onunla gurur duyuyorum." dedi.

O Ses Türkiye birinciliğinin ardından 2015 yılında Avrupa Müzik etiketiyle "Drama Köprüsü" adlı single'ını müzik severlerle buluşturdu. Doğru, ayrıca TRT 1 ekranlarında yayımlanan Filinta dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.