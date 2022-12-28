2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hasan Arslan kimdir? Hasan Arslan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,932 haber kaynağında 2,059,524 adet haber yapılan Hasan Arslan, toplamda 1,810,383,715 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hasan Arslan kimdir? İşte, Hasan Arslan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hasan Arslan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hasan Arslan hakkında 8,932 haber kaynağında 2,059,524 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,810,383,715 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hasan Arslan hakkında merak edilen Hasan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HASAN ARSLAN KİMDİR?

1956 Elazığ doğumlu olup, devlet memuru ailenin beş çocuğundan biri.

Evli ve iki çocuk babası. İlk, orta ve lise tahsilimi Elazığ'da tamamladı. Üniversite tahsilini 1974 yılında Elazığ Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünde başladı ancak öğrenim hakkının engellenmesi yüzünden 1977 yılında Konya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümüne nakil yaptırdı ve 1979 yılında Konya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl T.C. Karayolları genel müdürlüğünün açmış olduğu sınavı kazanarak, T.C. Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak çalışmaya başladı.

İki yıl Van'da çalıştıktan sonra 1981 yılında İzmir T.C. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'ne tayin oldu ve aynı yıl evlilik yaparak Çiğli'de ikamet etmeye başladı. 1988 yılına kadar İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünde değişik birimlerde teknik kadroda İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı. Yol, altyapı, köprü inşaatları ile projecilik konularında ve ayrıca yöneticilik alanlarında tecrübeler edindi. 1988 yılında İzmir T.C. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden istifa ederek Çiğli'de kendime ait Mimarlık ve Mühendislik bürosu açtı. Kentsel yapılaşmalar ile ilgili alanlarda projeci mühendisi olarak serbest çalışmaya başladı.

1993 yılında merkezi Çiğlide olan Arslan Mimarlık Müh. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ünvanlı şirketi kurarak kurumsal olarak faaliyetlerimize devam etti.1995 yılında iki ayrı konut yapı kooperatifinin organizasyonunda görev alarak kooperatifçilik alanında da çalışmalarda bulundu. Ayrıca inşaat ve taahhüt işleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmaya başladı.1996 yılında şirketin bünyesine Çimbeton A.Ş.'nin Hazır Beton bayiliğini alarak ticarete de atıldı. 1998 yılında ticari faaliyet alanına açtığı Metal Yapı Marketi'ni kattı. 2006 yılında Egeçim çimento ve 2007 yılında da Batıçim A.Ş.' nin hem çimento, hem de hazır beton bayiliğini aldı. Ayrıca şirket bünyesinde oluşturduğu iş makinaları parkı ve nakliye filosu ile hafriyat ve nakliye işleri de yaparak ticari yaşamına devam etmekte.

Siyasi yaşamıma öğrencilik yıllarında CHP Gençlik Kollarında faaliyetlerde bulunarak başladı. Memuriyet yıllarımda memuriyetime rağmen CHP, Halkçı Parti ve Sodep ile yakın temasta bulundu. 1988 yılında memuriyetten istifa etmek ile beraber SHP'ye üye olup aktif siyaset yapmaya başladı. 1991 yılında SHP'den milletvekilliği aday adaylığı,1992 ve 1994 yıllarında da Çiğli Belediye Başkanlığı için SHP'den aday adaylık çalışmalarında bulundu. SHP-CHP birleşmesi ile birlikte Laik ve Demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu CHP'nin üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam etti. Partinin Çiğli ilçesi Kongre delegelikleri ile izmir il delegelikleri görevlerinde bulundu. 2004 yılında CHP Çiğli Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusu yaparak Aday adaylık çalışmalarında bulundum.

2007 yılında CHP Çiğli İlçe Sekreterliği görevinde bulundu ve Çiğli ilçesi İzmir il delegeligi görevinde bulundu. 2009 yılında CHP Çiğli Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusu yaparak Aday adaylık çalışmalarında bulundu.Halen CHP Çiğli ilçesi İzmir il delegesi olarak siyasi yaşamıma devam etmekte. Ticari ve siyasi çalışmalarım ile Çiğli Halkı ve Çiğli Esnafı ile kaynaşmış, kentsel yapılaşmada deneyimli bir projeci İnşaat Mühendisi, aktif bir İMO ve İTO üyesi, üretken bir işadamı olarak Çiğli'de yaşamaya devam etmekte.

2014 30 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Çiğli Belediye Başkanı olarak seçilerek halka hizmet etmeye devam etmekte.