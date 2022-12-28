2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hasan Kılca kimdir? Hasan Kılca hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,628 haber kaynağında 1,532,465 adet haber yapılan Hasan Kılca, toplamda 1,250,735,115 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hasan Kılca kimdir? İşte, Hasan Kılca hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hasan Kılca , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hasan Kılca hakkında 8,628 haber kaynağında 1,532,465 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,250,735,115 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hasan Kılcahakkında merak edilen Hasan Kılcakimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HASAN KILCA KİMDİR?

Hasan kılca (d. 1970 Konya) Türk Siyasetçi ve Avukat Karatay belediye başkanı. Evli ve 3 çocuk babası Yabancı Dil olarak İngilizce ve Arapça bilmektedir.