2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hasan Şıldak kimdir? Hasan Şıldak hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,628 haber kaynağında 1,533,304 adet haber yapılan Hasan Şıldak, toplamda 1,250,884,525 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hasan Şıldak kimdir? İşte, Hasan Şıldak hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hasan Şıldak, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hasan Şıldak hakkında 8,628 haber kaynağında 1,533,304 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,250,884,525 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hasan Şıldakhakkında merak edilen Hasan Şıldakkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HASAN ŞILDAK KİMDİR?

1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında kaymakam adayı olarak göreve başladı. Adaylık sırasında 8 ay İngiltere'de eğitim aldı. 1997 yılında Antalya-İbradı kaymakamı olarak göreve başladı. 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, demokrasiye müdahale eden darbe ve muhtıraların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda görevlendirildi. Daha sonra iki yıl süreyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu aşamasında kurumsal mevzuatının hazırlanması ve taşra teşkilatının oluşturulması çalışmalarında görev aldı.18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Burdur Valiliğine atandı. 9 Haziran 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Balıkesir Valiliğine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.