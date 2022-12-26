2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hasan Doğan kimdir? Hasan Doğan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.525 haber kaynağında 2.792.140 adet haber yapılan Hasan Doğan, toplamda 2.771.443.119 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hasan Doğan kimdir. İşte, Hasan Doğan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hasan Doğan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hasan Doğan hakkında 9.525 haber kaynağında 2.792.140 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2.771.443.119 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hasan Doğan hakkında merak edilen Hasan Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HASAN DOĞAN KİMDİR?

Hasan Doğan (5 Eylül 1977), Türk siyasetçi. Mevcut Türkiye Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü. Eğitimi

İlkokulu Ankara Hürriyet İlkokulu'nda, Orta ve Lise öğrenimini Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2002'de yüksek lisansını tamamlamıştır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) ve 2020 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk (İş Hukuku) alanlarında ayrı ayrı doktora yapmıştır. 2019 yılında Üniversitelerarası Kurul kararıyla doçent unvanı almıştır.

Hayatı

Üniversite yıllarından itibaren çalışma hayatına atılan Hasan Doğan, sırasıyla radyoculuk, fuar-kongre organizatörlüğü, yayıncılık ve öğretmenlik yaptı. Çalıştığı bazı yayın kuruluşlarında yayın kurulu üyeliğinde bulundu. Ankara İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nde Genel Sekreter olarak görev yaptı. Siyasi yaşamına Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Komisyonu'nda başladı. Ankara İl Gençlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevi Fazilet Partisi'nin kapatılmasıyla sona erdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşu sonrasında Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliğine seçildi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları'nda medyadan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu süreçte AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting ve törenlerinde organizasyon ekibinde görev aldı ve sunuculuğunu üstlendi. Abdullah Gül'ün Başbakanlık görevini Bülent Ecevit'ten almasıyla birlikte Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri kadrosuyla görev aldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olması sonrasında Özel Kalem Müdür Yardımcılığına atandı ve bu görevi 2008 yılına kadar devam etti. 2006-2007 yıllarında kısa dönem askerliğini Sarıkamış'ta tamamladı. 2008 yılında bir süre Londra'da dil eğitimi aldı. 20 Mayıs 2008 tarihinde Başbakan Özel Kalem Müdürlüğü görevine atandı. 2008-2014 yılları arasında Başbakan Başmüşaviri ve Özel Kalem Müdürü görevini yürüttü.

2 Eylül 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürlüğüne Büyükelçi unvanıyla atandı.

Evli ve 2 erkek 1 kız çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.