2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hamza Aydoğdu kimdir? Hamza Aydoğdu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,729 haber kaynağında 314,677 adet haber yapılan Hamza Aydoğdu, toplamda 356,932,368 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hamza Aydoğdu kimdir? İşte, Hamza Aydoğdu hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hamza Aydoğdu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hamza Aydoğdu hakkında 6,729 haber kaynağında 314,677 adet haber yer alırken 2022'de toplam 356,932,368 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hamza Aydoğdu hakkında merak edilen Hamza Aydoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HAMZA AYDOĞDU KİMDİR?

Hamza Aydoğdu (d. 1975, Ahlat, Bitlis), Türk bürokrattır. İlk ve orta öğrenimini Bitlis'te, yüksek öğrenimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde "Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan'ın Eserlerinde Yabancılaşma" konulu çalışmasıyla, doktorasını ise Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Eserlerinde Eğitim Değerleri" isimli çalışması ile tamamladı. Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçent unvanına sahip olan Aydoğdu'nun alanı ile ilgili pek çok akademik makale ve kitabı bulunmaktadır. Çalışma hayatına Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen olarak başlayan Aydoğdu, sırasıyla Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 9 Haziran 2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aksaray Valisi olarak atanan Aydoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır.