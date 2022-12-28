2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hamit Altıntop kimdir? Hamit Altıntop hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,678 haber kaynağında 128,921 adet haber yapılan Hamit Altıntop, toplamda 164,810,368 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hamit Altıntop kimdir? İşte, Hamit Altıntop hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hamit Altıntop, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hamit Altıntop hakkında 5,678 haber kaynağında 128,921 adet haber yer alırken 2022'de toplam 164,810,368 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hamit Altıntop hakkında merak edilen Hamit Altıntop kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HAMİT ALTINTOP KİMDİR?

Aslen Malatyalılardır. Futbola ikizi Halil Altıntop ile birlikte doğduğu şehrin takımın olan Schwarz-Weiß Gelsenkirchen-Süd takımında başladı. Ardından TuS Rotthausen, SG Wattenscheid 09 takımlarında oynadı. 2003 yılında FC Schalke 04 takımına transfer oldu ve burada 4 sezon boyunca çok istikrarlı ve iyi bir performans sergiledi. 2006-07 sezonunda kardeşi Halil Altıntop 'un FC Schalke 04'e transfer olmasıyla Bayern Münih takımına transfer oldu. 2007-08 sezonu başında bonservis bedeli olmadan Bayern Münih takımına transfer olmuştur. Bayern Münih 'le ilk sezonunda iyi bir performans sergileyen Hamit UEFA Kupası ve Bundesliga 'da 3'er gol atarak toplamda68 gol atmıştır. Fenerbahçenin 4.5 milyon euroluk teklifini kabul etmemiştir.

Çifte vatandaş olmasına rağmen Alman Millî Takımı'nın teklifini reddedip, Türk Millî Takımı'nı tercih etmiştir. EURO 2008 de Türkiye Millî Futbol Takımı'nın yarı finale yükseldiği Hırvatistan maçında, üçüncü penaltıyı gole çevirmiş ve UEFA tarafından maçın adamı seçilmiştir.