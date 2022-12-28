2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Haluk Bozdoğan kimdir? Haluk Bozdoğan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6.840 haber kaynağında 378.086 adet haber yapılan Haluk Bozdoğan, toplamda 446.571.214 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Haluk Bozdoğan kimdir. İşte, Haluk Bozdoğan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Haluk Bozdoğan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Haluk Bozdoğan hakkında 6.840 haber kaynağında 378.086 adet haber yer alırken 2022'de toplam 446.571.214ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Haluk Bozdoğan hakkında merak edilen Haluk Bozdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HALUK BOZDOĞAN KİMDİR?

Haluk Bozdoğan 1 Ağustos 1963 Tarsus doğumludur. Dumlupınar İlkokulu ve Kasım Ekenler Ortaokulu'da okudu. Tarsus Lisesi'den mezun oldu. 1981'de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 1983'te üniversite sınavı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, 1984'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçerek eğitimini burada tamamladı ve 27 Haziran 1987'de mezun oldu.

Haluk Bozdoğan, 1987-1989 yılları arasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde göreve başladı. 1989'da Tarsus Çamlıyayla Sağlık Ocağı'da, 1999-2000 arasında Çamalan Sağlık Ocağı'da görev yaptı. 2001-2011 yılları arasında Kütahya Şaphane İlçesi Sağlık Ocağı, Özel Bahşiş Sağlık Ocağı ve Fahrettin Paşa Mahallesi 8 Nolu Sağlık Ocağı, 2 Nolu Demirkapı Sağlık Ocağı ve Emekliler Cemiyeti Sağlık Ocağı doktorluğu görevinde bulunan Bozdoğan, aynı yıllarda Tarsus Askerlik Şubesi, Adliye ve cezaevi hekimliği yaptı.

Bugüne kadar, Kardiyoloji, Netroloji, Dâhiliye, Üroloji, Hipertansiyon, Göğüs Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları 184 seminer sertifikası bulunan Bozdoğan, İnsan Kaynakları ile Halkla İlişkiler Uzmanlığı kurslarını bitirdi ve İş Yeri Hekimliği, Spor Hekimliği, Turizm Hekimliği sertifikalarına sahiptir.

Tabipler Odası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Halk Derneği, Barış Derneği üyesi olan Bozdoğan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haluk Bozdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Mersin Tarsus İlçesi Belediye Başkan adayıdır.