2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Halit Özgür Sarı kimdir? Halit Özgür Sarı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,366 haber kaynağında 2,856,385 adet haber yapılan Halit Özgür Sarı, toplamda 6,276,790,259 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Halit Özgür Sarı kimdir? İşte, Halit Özgür Sarı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Halit Özgür Sarı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Halit Özgür Sarı hakkında 9,366 haber kaynağında 2,856,385 adet haber yer alırken 2022'de toplam 6,276,790,259 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Halit Özgür Sarı hakkında merak edilen Halit Özgür Sarıkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

4 Ekim 1993 yılında İstanbul'da doğan Halit Özgür Sarı lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. Hakan Muhafız, Şampiyon dizilerinde ve Geçen Yaz filmiyle kariyerine devam etti. Son olarak "Kardeşlerim" dizisinde başrol oynayan Halit Özgür Sarı bu projelerde gösterdiği oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Sarı, son olarak Gizli Saklı'da izleyiciyle buluştu.

Halit Özgür Sarı'nın Oynadığı Diziler

Gizli Saklı / Pamir/Levent / 2022

Kardeşlerim / Kadir Eren / 2021-2022

Hakan: Muhafız / Arif / 2020

Kırmızı Oda / Murat Sarsılmaz / 2020-2021

Şampiyon / Kerem Yılmaz / 2019-2020

Diriliş Ertuğrul / Süleyman Alp / 2018-2019

Halit Özgür Sarı'nın Oynadığı Filmler

Geçen Yaz / Burak / 2021