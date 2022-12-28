2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Halis Aygün kimdir? Halis Aygün hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,376 haber kaynağında 172,515 adet haber yapılan Halis Aygün, toplamda 209,626,515 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Halis Aygün kimdir? İşte, Halis Aygün hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Halis Aygün, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Halis Aygün hakkında 6,376 haber kaynağında 172,515 adet haber yer alırken 2022'de toplam 209,626,515 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Halis Aygün hakkında merak edilen Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
HALİS AYGÜN KİMDİR?
Doğum tarihi: 1968
Kaç yaşında: 53 yaşında
Nereli: Giresun
Halis Aygün, (d. 1968 Giresun) 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında KTÜ, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanı olarak göreve getirildi.
Resmi Gazete'nin 3 Temmuz sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alındı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.
Atama kararında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğinde görevden alınmıştır." ifadelerine yer verildi.