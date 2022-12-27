2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,147 haber kaynağında 1,809,357 adet haber yapılan Halil Umut Meler, toplamda 2,576,034,256 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Halil Umut Meler kimdir? İşte, Halil Umut Meler hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Halil Umut Meler, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Halil Umut Meler hakkında 9,147 haber kaynağında 1,809,357 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,576,034,256 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Halil Umut Melerhakkında merak edilen Halil Umut Melerkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler (d. 1 Ağustos 1986) Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu. Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.