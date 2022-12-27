2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Halil İbrahim Aşgın kimdir? Halil İbrahim Aşgın hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,967 haber kaynağında 2,212,826 adet haber yapılan Halil İbrahim Aşgın, toplamda 2,502,957,567 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Halil İbrahim Aşgın kimdir? İşte, Halil İbrahim Aşgın hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Halil İbrahim Aşgın, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Halil İbrahim Aşgın hakkında 8,967 haber kaynağında 2,212,826 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,502,957,567 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Halil İbrahim Aşgın hakkında merak edilen Halil İbrahim Aşgın kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HALİL İBRAHİM AŞGIN KİMDİR?

Aşgın, 1973 yılında Çorum/Merkez Boğacık Köyünde dünyaya geldi.

Üniversite eğitimi dışındaki tüm hayatı Çorum/Merkez'de geçti. İlköğretimini Çorum Cumhuriyet İlkokulunda, orta-öğrenimini Çorum İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. Halil İbrahim Aşgın yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde yerel yönetimler alanında yaptı. Doktora eğitimini ise Hitit Üniversitesinde sosyoloji alanında tamamladı.

Özel Çorum Yabancı Dil, Bilgisayar ve Mesleki Eğitim Merkezi (Language Centre) Kurucu Müdürlüğünde on yedi yıl bulunarak ticaretle uğraştı. Son dört yıldır Hitit Üniversitesinde yerel yönetimler alanında akademisyen olarak çalışmakta olup, bu görevinden Çorum Belediye Başkanı Aday Adaylığı için istifa etti.

Akademik çalışmaları da bulunan ve aktif olarak sivil toplum faaliyetlerinde yer alan Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı oldu.