2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hakan Bahadır kimdir? Hakan Bahadır hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,567 haber kaynağında 1,299,362 adet haber yapılan Hakan Bahadır, toplamda 1,781,525,553 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hakan Bahadır kimdir? İşte, Hakan Bahadır hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hakan Bahadır, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Hakan Bahadırhakkında 8,567 haber kaynağında 1,299,362 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,781,525,553 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hakan Bahadır hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

HAKAN BAHADIR KİMDİR?

1963 İstanbul doğumlu olan Dr. Hakan Bahadır aslen Bitlis'lidir.

1986 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olup aynı üniversitede radyoloji ihtisası yapmıştır. Mezuniyetinden sonra sırasıyla ;Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Kaymakam Vekilligi, Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri,Başhekimliği, Bahçelievler Medicana Hastanesi Radyoloji Uzmanı olarak görev yapmıştır.Halen Betatom Emar Görüntüleme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca; MÜSİAD Sağlık Sektör Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı, Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Yenibosna Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi, Gönül Yıldızları Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Radyoloji Derneği ve Tıp alanında birçok sivil toplum kuruluşu üye ve yöneticisidir. 2001 yılından beri AK Parti Üyesi olan Dr. Hakan Bahadır; 2003 yılında İlçe Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004 ve 2009 Yılı arası İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmüştür. 2009-2011 Yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini icra etmiştir.

2011 Yılı Şubat ayında göreve gelen ve 2012 Ocak ayında yapılan Kongre ile tekrar İlçe Başkanlığına seçilen.Dr. Hakan Bahadır evli ve 1 çocuk babasıdır. 24 Nisan 2014 tarihine kadar İlçe Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2014-2015 yılları arasında İstanbul İl Teşkilat Komisyonunda görev almıştır.

Hakan Bahadır, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı oldu.