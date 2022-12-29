2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hakan Çavuşoğlu kimdir? Milletvekili adayı Hakan Çavuşoğlu hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,602 haber kaynağında 1,514,802 adet haber yapılan Hakan Çavuşoğlu, toplamda 2,630,389,978 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hakan Çavuşoğlu kimdir? İşte, Hakan Çavuşoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hakan Çavuşoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Hakan Çavuşoğlu hakkında 8,602 haber kaynağında 1,514,802 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,630,389,978 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hakan Çavuşoğlu hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Hakan Çavuşoğlu'nun TBMM'de yer alan biyografisine göre hayat hikayesi şu şekilde; 26 Şubat 1972'de Yunanistan Gümülcine'de doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Gülsüm'dür.

Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Adalet Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Çavuşoğlu, AK Parti 27.dönem Bursa milletvekili adayı olarak gösterilmiştir.

İyi düzeyde Yunanca, orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Çavuşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.