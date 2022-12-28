2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hakan Tütüncü kimdir? Hakan Tütüncü hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,453 haber kaynağında 1,161,503 adet haber yapılan Hakan Tütüncü, toplamda 1,918,554,820 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hakan Tütüncü kimdir? İşte, Hakan Tütüncü hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hakan Tütüncü, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hakan Tütüncü hakkında 8,453 haber kaynağında 1,161,503 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,918,554,820 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hakan Tütüncü hakkında merak edilen Hakan Tütüncü kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HAKAN TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Hakan Tütüncü (d. 15 Haziran 1979, Almanya) Türk siyasetçidir. 2009'dan bu yana Antalya'nın Kepez ilçesinin belediye başkanıdır. Hakan Tütüncü 15 Haziran 1979 yılında Almanya'da doğmuştur. Öğrenim hayatı Almanya'da başlamıştır fakat ilkokul, orta okul ve lise öğrenimlerini Antalya'da tamamlamıştır. 2001 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Siyasete atılmadan önce kısa bir süre mesleğini yapmıştır. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma partisinin kuruluşunda görev almıştır ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atanmıştır. 2003 yılında Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi, 2004 yılında ise Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede hizmet vermiştir. 2005 ve 2009 yılları arasında ise iki dönem boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde hizmet vermiştir. 2009 yılındaki yerel seçimlerde Antalya Kepez Belediyesi için aday olmuş ve %34 oy alarak kazanmıştır. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde tekrar Antalya Kepez Belediyesi için aday olmuş ve %40,74 oy alarak ikinci döneminde de görevine devam etmiştir. 2019 yılında ise %50,50 oy alarak tekrar Kepez Belediye Başkanlığı görevine devam etmiştir. 2009'dan bu yana ise Kepez Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 71 üye belediyesi bulunan Antalya Merkezli Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 2014'ten bu yana başkanlığını sürdürmektedir.