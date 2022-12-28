2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,494 haber kaynağında 1,237,491 adet haber yapılan Hakan Keleş , toplamda 1,959,635,372 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hakan Keleş kimdir? İşte, Hakan Keleş hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hakan Keleş , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hakan Keleşhakkında 8,494 haber kaynağında 1,237,491 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,959,635,372 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hakan Keleşhakkında merak edilen Hakan Keleşkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HAKAN KELEŞ KİMDİR?

Profesyonel kariyerine 1993-94 sezonunda Edirnespor formasıyla 3. Lig'de başlayan futbolcu, buradaki dikkat çeken performansıyla bir sezon sonra Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştur. Burada iki sezon oynadıktan sonra bir sezon da 2. Lig takımı Kayserispor'da oynamış daha sonra 1998-99 sezonunda Ankaragücü'ne transfer olmuştur. Bundan sonraki 6.5 sezon boyunca Ankaragücü'nde oynayan Hakan, 202 lig maçında forma giymiş ve bir dönem takım kaptanlığı da yapmıştır. 2004-05 sezonu ara transfer döneminde takımdan ayrılarak 1. Lig'de Antalyaspor adına mücadele etmeye başlamıştır. İki sezon Antalya ekibinde kaldıktan sonra 2006-07 sezonunda Çanakkale Dardanelspor kadrosuna katılarak 2. Lig'e dönen oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda feshedilmiş, bunun üzerine kendisi aktif futbolu bırakmıştır.