2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hakan Arslan kimdir? Hakan Arslan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,820 haber kaynağında 1,691,364 adet haber yapılan Hakan Arslan, toplamda 2,424,552,448 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hakan Arslan kimdir? İşte, Hakan Arslan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hakan Arslan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hakan Arslan hakkında 8,820 haber kaynağında 1,691,364 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,424,552,448 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hakan Arslan hakkında merak edilen Hakan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HAKAN ARSLAN KİMDİR?

Futbola 1998 yılında Güngören Belediyespor altyapısında başlayan Hakan, 2007 yılında aynı kulüpte profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alınmıştır. İlk profesyonel resmî karşılaşmasına 10 Nisan 2008 tarihinde Sarıyer'a karşı oynanan 2. Lig karşılaşmasında çıkan[1] futbolcu ilk sezonunda fazla forma şansı bulamasa da as takımdaki ikinci sezonunda kısa süre içerisinde ilk onbirde düzenli olarak forma giymeye başlamıştır. 2007-2008 sezonunda takımıyla 2. Lig play-off karşılaşmalarında şampiyon olup 1. Lig'e yükselmeyi başarmıştır fakat sonraki sezonda ligden düşmüşlerdir. Sonraki sezonda takımıyla 2. Lig'i ikinci sırada tamamlayıp yeniden 1. Lig'e yükselmeyi başaran Hakan 2010-11 sezonunda Güngören Belediyespor formasıyla 1. Lig'de mücadele etmiştir. 2011-12 sezonu başında ise Samsunspor ile üç yıllık sözleşme imzalamıştır.[2] 2012-2013 sezonunda Samsunspor formasıyla gösterdiği başarılı performans neticesinde ise Sivasspor'a 250.000 TL+iki futbolcu karşılığında transfer olmuştur.[3][4][5] Bu takımdaki ilk maçını Türkiye Kupası grup eleme mücadelesinde 16 Ocak 2013 tarihindeki 1461 Trabzon karşılaşmasıyla oynayan futbolcu ilk golünü de yine bu karşılaşmada kaydetmiştir.[6] 29 Temmuz 2015 tarihin'de Kasımpaşa ile sözleşme imzalamıştır.



