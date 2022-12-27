2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hakan Altınay kimdir? Hakan Altınay hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,444 haber kaynağında 1,156,278 adet haber yapılan Hakan Altınay, toplamda 1,892,081,672 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hakan Altınay kimdir? İşte, Hakan Altınay hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hakan Altınay, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hakan Altınay hakkında 8,444 haber kaynağında 1,156,278 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,892,081,672 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hakan Altınay hakkında merak edilen Hakan Altınay kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HAKAN ALTINAY KİMDİR?

1964'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden Türkiye'nin ilk dört uzay mühendisinden biri olarak 1990 yılında mezun oldu. Türkiye'nin ilk beş serbestlik dereceli ALTINAY 1 robotunu geliştirdi. 1991'de aynı fakültede araştırma görevlisi olarak yüksek lisans çalışmalarına başladı. Aynı yıl İTÜ ve Sanayi Bakanlığı'nın ortaklaşa kurduğu Türkiye'nin ilk Teknopark'ı olan İTÜ-TEKMER'de, Türkiye'nin ilk girişimci araştırma şirketi Altınay Robotik ve Otomasyon Limited Şirketi'ni kurdu. 1993'te, endüstride kullanılacak 6 eksenli, 6 kg-f yük taşıma kapasiteli ve mafsallı robot projesini başarıyla geliştirdi. 1994'te üniversiteden ayrılarak Altınay Robotik AŞ'yi kurdu. TÜBİTAK tarafından yürütülen Vizyon 2023 Bilim, Teknoloji ve Sanayi strateji çalışmalarında Makine Malzeme Panelinde, Mekatronik Bölüm Yürütücülüğü görevinde bulundu. Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi tarafından 2007'de hazırlanan 28/02/2008 tarihli ve 5746 sayılı AR-GE Kanunu hazırlık çalışmalarında yer aldı.

Çeyrek asırlık birikimiyle beraber hayata geçirdiği kurumsal projelerle, mühendisliğin farklı alanlarında şirketler kuran Altınay, 2018 yılında ALTINAY Teknoloji Grubu olarak çalışmalarına devam ediyor.

Pek çok ödüle layık görülen Altınay, hâlen Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Aynı zamanda Altınay pek çok sivil toplum kuruluşunda ve ülkemizin öncü iş insanları topluluklarında çeşitli görevleri bulunuyor.