2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hakan Binbaşgil kimdir? Hakan Binbaşgil hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,429 haber kaynağında 1,141,240 adet haber yapılan Hakan Binbaşgil, toplamda 1,882,971,644 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Hakan Binbaşgil kimdir? İşte, Hakan Binbaşgil hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Hakan Binbaşgil, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Hakan Binbaşgil hakkında 8,429 haber kaynağında 1,141,240 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,882,971,644 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Hakan Binbaşgil hakkında merak edilen Hakan Binbaşgil kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

HAKAN BİNBAŞGİL KİMDİR?

Hakan Binbaşgil, Ocak 2012'den bu yana Akbank'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'dur. Binbaşgil, 2002 yılında Akbank'a Değişim Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır. Banka'nın "Yeniden Yapılanma Programı"nı başlatarak Akbank'ı Türkiye'nin müşteri odaklı lider bankalarından biri haline getirmiştir. , modern ve yenilikçi finans kurumları. Hakan Binbaşgil, 2003 yılında Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2008 yılında ise Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Binbaşgil, Akbank'a katılmadan önce Accenture'ın Londra ve İstanbul ofislerinde Yönetim Danışmanı, Pamukbank'ta ise Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Binbaşgil ayrıca yurt içi ve yurt dışında çok sayıda yerel ve çok uluslu şirketin yönetim kurullarında görev almış, Akbank AG, Aklease, AkAsset Management, AkInvestment, Akbank Dubai, Credit Bureau of Turkey gibi şirketlerde başkanlık yapmıştır.