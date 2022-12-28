2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Güven Yalçın kimdir? Futbolcu Güven Yalçın hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,273 haber kaynağında 1,732,997 adet haber yapılan Güven Yalçın, toplamda 2,074,620,666 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Güven Yalçın kimdir? İşte, Güven Yalçın hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Güven Yalçın, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Güven Yalçın hakkında 9,273 haber kaynağında 1,732,997 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,074,620,666 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Güven Yalçın hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

GÜVEN YALÇIN KİMDİR?

Güven Yalçın 18 Ocak 1999 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. Santrfor mevkiinde görev almaktadır. İtalya Serie B takımlarından Genoa'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Bayer Leverkusen

Futbol yaşantısına VfL Benrath'ta başladı. 2006'da futbol gelişiminin çoğunu tamamladığı takım olan Bayer 04 Leverkusen'e transfer oldu. 2016'da Leverkusen U17 takımı ile Almanya şampiyonluğu yaşadı. Yalçın, 26 maçta 12 golle takımının şampiyonluğuna katkıda bulundu. 2016-17'da UEFA Gençlik Ligi'nda altı maçta da forma giydi.

Beşiktaş

27 Temmuz 2018'de Süper Lig ekibi Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Kariyerinin ilk maçını da bu takımda 2018-19 UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Partizan karşısında oynadı. 29 Eylül'de Kayserispor ile oynanan lig maçının son dakikalarında Ricardo Quaresma'nın yerine oyuna dahil olarak ilk lig maçına çıktı.

Lecce

2020-21 sezonu devre arasında Serie B ekiplerinden Lecce'ye kiralandı. Ancak Lecce fazla forma şansı bulamayan Yalçın'ın satın alma opsiyonunu kullanmadı ve Güven Yalçın sezon sonu Beşiktaş'a geri döndü.

Genoa

21 Temmuz 2022 tarihinde Serie B ekiplerinden Genoa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı