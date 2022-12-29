2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Gürsel Tekin kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,280 haber kaynağında 408,842 adet haber yapılan Gürsel Tekin, toplamda 489,625,021 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Gürsel Tekin kimdir? İşte, Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Gürsel Tekin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Gürsel Tekin hakkında 7,280 haber kaynağında 408,842 adet haber yer alırken 2022'de toplam 489,625,021 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Gürsel Tekin hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

Gürsel Tekin 17 Haziran 1964, Göle doğumlu Kürt asıllı Türk siyasetçi ve eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteridir. CHP Genel Sekreterliği görevini 2014–2016 yılları arasında sürdüren Tekin, 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir.

Gürsel Tekin 17 Haziran 1964 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesinde Nazim ve Heyrat çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamlamasının ardından Lise öğrenimine Kars'ta başladı, 1981 yılında Kars Alpaslan Lisesi'nden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazandı fakat bazı sebeplerden dolayı yüksek öğrenimini sürdüremedi. Aynı yıl sosyo-ekonomik nedenlerden ötürü ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve Kadıköy'de garson olarak çalışmaya başladı.

GÜRSEL TEKİN SİYASİ KARİYERİ

Tekin, lise yıllarında Bülent Ecevit'in genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gençlik örgütüne katıldı. Siyasi yaşamı 1980 Darbesi nedeniyle kesintiye uğrayan Tekin, 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi'nde (SODEP) siyasete yeniden girdi. 1986–87 yılları arasında İstanbul'da bulunan Kuleli Askerî Lisesi'nde askerlik görevini tamamlamasının ardından SODEP'in ardılı olan Sosyaldemokrat Halkçı Parti'ye(SHP) katıldı. 1989 Türkiye yerel seçimlerinde SHP Kadıköy Belediye Meclis üyesi seçildi. 5 yıl sonra yapılan 1994 Türkiye yerel seçimlerinde tekrar seçilerek görevini sürdürdü. 1995 yılında SHP ile CHP'nin birleşmesi üzerine görevini CHP'de sürdürdü ve partinin ilçe yönetim kuruluna girdi. 1999 ve 2004 Türkiye yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliğine seçilerek 1997 yılından beri sürdürdüğü görevine devam etti. Ayrıca 2004 yerel seçimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi oldu.

2002–2005 yılları arasında CHP İstanbul il başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 14 Ağustos 2007 tarihinde Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Şinasi Öktem'İn yerine getirildi. 2009 yerel seçimlerinin kampanya sürecinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çalıştı. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde yeniden Kadıköy'den İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi seçildi. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazan Tekin, Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı ve yerel yönetim sorunlarına ilişkin 300'ü aşkın makaleye imza attı.

Milletvekilliği:

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilmesinin ardından ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Tekin, 4 Ağustos 2010 tarihinde yapılan CHP Parti Meclis toplantısında 48 üyenin oyuyla MYK üyeliğine seçildi. Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterliği:

Tekin 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanlığı görevine Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinin ardından 4 Ağustos 2010 tarihinde İletişim, Tanıtım ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Ancak 3 Mayıs 2012 tarihinde Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. 34. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan yardımcılığı görevine tekrar getirildi. Bu görevini 14 Eylül 2014 tarihine kadar sürdüren Tekin, 8 Mayıs 2014 tarihinde CHP Genel Sekreterliği görevine atandı. Görevini 24 Ocak 2016 tarihine kadar sürdürdü.