2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Güllü kimdir? Güllü hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4,271 haber kaynağında 36,586 adet haber yapılan Güllü, toplamda 92,460,814 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Güllü kimdir? İşte, Güllü hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Güllü, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Güllü hakkında 4,271 haber kaynağında 36,586 adet haber yer alırken 2022'de toplam 92,460,814 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Güllü hakkında merak edilen Güllü kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut, (d. 15 Ekim 1973, Kasımpaşa, Beyoğlu, İstanbul), Roman asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısı.

Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. 2008 yılında Kartal Yakacık'ta içki komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

«Kasımpaşalı Güllü» adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000'de boşanıp sahnelere yeniden döndü.

Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.

Diskografi

Albümler

1994: Oyuncak Gibi

1995: Yalan Sevgiler

1996: Değmezmiş Sana

1998: Kırılırım

2000: Zalim Yar

2002: Ve Ben

2004: Hayatımın Yanlışı

Tekli

2021: Allah Yazdıysa Bozsun

2021: Bu Defa Gidiyorum

2022: Unutamazsın Beni