2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,122 haber kaynağında 317,547,985 adet haber yapılan Gülizar Biçer Karaca, toplamda 317,547,985 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Gülizar Biçer Karaca kimdir? İşte, Gülizar Biçer Karaca hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Gülizar Biçer Karaca, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Gülizar Biçer Karaca hakkında 7,122 haber kaynağında 317,547,985 adet haber yer alırken 2022'de toplam 317,547,985 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Gülizar Biçer Karaca hakkında merak edilen Gülizar Biçer Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
GÜLİZAR BİÇER KARACA KİMDİR?
Denizli'de doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Akkız'dır. Avukat; 1989 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest avukatlık yaptı. 1991 yılında SHP'de başlayan siyaset hayatını, 1993 yılından itibaren CHP'de sürdürdü. 1999 yılına kadar, CHP Gençlik Kolları'nda yönetim ve başkanlık görevlerinde bulundu. 1999-2004 yılları arasında CHP Kınıklı Belediye Meclis üyeliği görevini yürüttü. Aynı dönemde, 2000-2002 yılları arasında Denizli Barosu Genel Sekreterliği yapan BİÇER KARACA; sığınma evleri, aile içi şiddetin önlenmesi, medeni kanun ve kadın hakları konularında çalışmalar gerçekleştirdi, Kadın Sığınma Evi Projesi'nde yer aldı. Denizli Kadın Platformu kurusucu,26 STK, Oda ve Siyasi partiden oluşan Denizli Demokrasi Platformu kurcusudur. 2005- 2015 yılları arasında, Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi Başkanlığını yaptı. TBMM 25. Yasama Döneminde Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak görev yaptı. 35. CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 36. ve 37. CHP Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. TBMM 27. Dönem Denizli Milletvekili ve CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Orta düzeyde Almanca bilen Gülizar BİÇER KARACA, evli ve bir çocuk annesidir.