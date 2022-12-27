2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,777 haber kaynağında 643,414 adet haber yapılan Gülcan Arslan, toplamda 641,734,507 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Gülcan Arslan kimdir? İşte, Gülcan Arslan hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Gülcan Arslan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Gülcan Arslan hakkında 7,777 haber kaynağında 643,414 adet haber yer alırken 2022'de toplam 641,734,507 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Gülcan Arslan hakkında merak edilen Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

İlk olarak, 2007 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Sardunya Sokak" adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Sınıf" adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizide rol aldı.

Aynı yıl atv ekranlarında yayınlanan "Gurbet Kuşları" adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Kafkas" adlı dizide boy gösterdi. Daha sonra 2009-2010 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan "Kahramanlar" adlı dizide oynadı.

İlk baş rolünü "Her Şeye Rağmen" dizisinde oynamıştır. 2011-2012 yılları arasında ilk olarak Kanal D'de daha sonra Star TV ekranlarında yayınlan "Bir Çocuk Sevdim" adlı dizide 39 bölüm başrol oynadı.

2013 yılının Eylül ayında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında FOX'ta yayımlanan Günahkar dizisinde Saliha karakterini canlandırmıştır. 12 Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm boyunca Fahriye Sultan'ı canlandırmıştır. 12 Ocak 2017'de atv'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adli dizide Engin Akyürek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan oyuncu "Beril" karakterini canlandırdı.