2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,899 haber kaynağında 171,865 adet haber yapılan Gülbin Tosun, toplamda 95,201,858 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Gülbin Tosun kimdir? İşte, Gülbin Tosun hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Gülbin Tosun, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Gülbin Tosun hakkında 5,899 haber kaynağında 171,865 adet haber yer alırken 2022'de toplam 95,201,858 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Gülbin Tosun hakkında merak edilen Gülbin Tosun kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
GÜLBİN TOSUN KİMDİR?
Gülbin Tosun (d. 10 Kasım 1977, İstanbul); Türk programcı, spiker ve sunucudur. İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu. Reuters haber ajansında staj yaptı. 2009'dan beri FOX'da Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nu; yazın ise FOX Ana Haber'i sunmaktadır. Ayrıca FOX Haber muhabiri Ali Onur Tosun'un ablasıdır.