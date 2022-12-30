2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,155 haber kaynağında 73,546 adet haber yapılan Göksel Gümüşdağ, toplamda K okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Göksel Gümüşdağ kimdir? İşte, Göksel Gümüşdağ hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Göksel Gümüşdağ, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Göksel Gümüşdağ hakkında 5,155 haber kaynağında 73,546 adet haber yer alırken 2022'de toplam K ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Göksel Gümüşdağ hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ KİMDİR?

Göksel Gümüşdağ, 10 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat ve Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Gümüşdağ, Gümüşdağ Elektronik San. Ve Tic. LTD'nin Yönetim kurulu başkanıdır. Bir dönem İBB Spor başkanlığı yapan Gümüşdağ, 2011 yılında Mehmet Ali Aydınlar'ın TFF Başkanı olmasının ardından TFF Başkan vekili olmuş fakat Mehmet Ali Aydınlar'ın istifa etmesinin ardından o da istifa etmiştir.

Evli ve 2 çocuk sahibi Göksel Gümüşdağ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekilliği ile birlikte Kulüpler Birliği Vakfı'nın Başkanlığını yapmaktadır.2014 yılında Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'in başkanı seçilmiştir. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.