2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Göksel kimdir? Göksel hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5.133 haber kaynağında 72.281 adet haber yapılan Göksel, toplamda 91.912.093 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Göksel kimdir? İşte, Göksel hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Göksel, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Göksel hakkında 5.133 haber kaynağında 72.281 adet haber yer alırken 2022'de toplam 91.912.093 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Göksel hakkında merak edilen Göksel kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

GÖKSEL KİMDİR?

Göksel Demirpençe,25 Kasım 1971, İstanbul, Türk şarkıcı-şarkı yazarı.

Göksel Demirpençe 25 Kasım 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'ndeki eğitimini devam ettirirken profesyonel olarak müzikle ilgilenmeye başlamıştır.2002-07 yılları arası Alper Erinç ile evli kalmıştır.Göksel, 1992 yılından itibaren birçok orkestrada solistlik yaptı. 1995 yılında ünlü müzisyen Onno Tunç'la tanışmasıyla birlikte müzik kariyerinde ilk albümünü yayınladı. Ve yine aynı yıl Sezen Aksu'nun orkestrasında vokalist olarak görev aldı.

İlk albümü Yollar Sarp Özdemiroğlu prodüktörlüğünde 1997 yılında yayınlandı. Albüm ağırlıklı olarak sanatçının kendi bestelerinden oluşuyordu. Kendi şarkıları dışında söz ve müzikleri Sezen Aksu ve Onno Tunç'a ait "Kurşuni Renkler" ve "Yakışıklı" adlı iki şarkıyı yorumladı. Albümün ses getiren ilk parçası "Sabır" oldu. Şarkı Göksel'in teatral yorumu ve Yavuz Çetin'in gitar solosuyla beraber, deneysel tatlar içeren video klibiyle de müzikseverlerin beğenisini kazandı, ikinci albümü Körebe Ekim 2001'de piyasaya çıktı. Bu albümde yer alan "Depresyondayım" şarkısı geniş kitleler tarafından çok sevildi. Körebe albümü aynı zamanda Göksel ve Alper Erinç'in müzikal birlikteliklerinin başlangıcı oldu. Şarkıcı aslında neşeli biri olduğunu ancak şarkılarını hüzünlü zamanlarda yazdığını söylemiştir.

Göksel, Alper Erinç prodüktörlüğünde 2003 yılında Söz Ver, 2005 yılında Arka Bahçem ve 2007 yılında çıkış şarkısı olarak "Yarabbi Şükür" seçilen Ay'da Yürüdüm albümüyle müzikseverlerle buluştu, 2009 Mayıs ayında yayınlanan Mektubumu Buldun mu? ve 2010 yılında Hayat Rüya Gibi albümleri ile 70'li yılların şarkılarını yeniden seslendirdi. Yine 2012 yılında Ozan Çolakoğlu prodüktörlüğünde Bende Bi' Aşk Var isimli albümü çıkaran Göksel, büyük beğeni topladı. Bende Bi' Aşk Var son yılların en iyi albümü olarak nitelendirildi.Göksel, dijital platformda yılın en çok indirilen şarkısı "Acıyor" ile Altın Kelebek, Avrupa Gazeteciler Derneği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ödüllerine layık görüldü.

Göksel üçüncü video klibi "Yalnız Kuş"'u 2012 Kasım ayında yayınladı. 2013 Türkiye Video Müzik Ödüllerin'de "En iyi kadın şarkıcı" ödülünü almıştır.5 Ocak 2015 günü Göksel'in dokuzuncu stüdyo albümü Sen Orda Yoksunu Avrupa Müzik etiketiyle dijitalde yayımladı. Albümün aranjörlüğünü Ozan Çolakoğlu üstlendi. Şarkı sözlerinin yer aldığı albüm kitapçığını, Göksel kendi el yazısıyla yazdı. Albüm fotoğrafları Moskova'da Aytekin Yalçın tarafından çekildi. Toplam on bir şarkının yer aldığı albümdeki tüm şarkıların söz-müziği Göksel'e ait. Albümün son şarkısını ise Göksel ve Mabel Matiz beraber yazdılar.

Diskografi

Yollar (1997)

Körebe (2001)

Söz Ver (2003)

Arka Bahçem (2005)

Ay'da Yürüdüm (2007)

Mektubumu Buldun mu? (2009)

Hayat Rüya Gibi (2010)

Bende Bi' Aşk Var (2012)

Sen Orda Yoksun (2015)

Filmografi

Yıl Film ve Televizyon Dizisi Rol Notlar

2012 Yalan Dünya Kendisi Konuk şarkıcı olarak yer almıştır.

2012 Yol Ayrımı Seyyan Hanım Konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Ödülleri

Yıl Ödül veren organizasyon Kategori

2009 İstanbul Fm Altın Ödülleri En İyi Proje (Mektubunu Buldun Mu?)

2012 9.Radyo Boğaziçi Ödülleri En İyi Şarkı (Acıyor)

Avrupa Gazeteciler Derneği Ödülleri Yılın En İyi Pop Müziği Kadın Sanatçısı

39.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Sanatçı

2013 1.Türkiye Müzik Ödülleri En İyi Kadın Sanatçı

Müyap Dijital En Çok İndirilen Şarkı (Acıyor)

3.Pal Fm Müzik Ödülleri Pal Fm Dj Özel Ödülü (En İyi Kadın Sanatçı)

1.Lefke Avrupa Üniversitesi Ödülleri En Başarılı Kadın Vokal Albümü (Bende Bi' Aşk Var)

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Ödülleri Sosyal Medyada En Çok Konuşulan Kadın Şarkıcı

40. Altın Kelebek Ödülleri Türk Pop Müziği Kadın Solist

2014 13.YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri En Beğenilen Kadın Şarkıcı

2015 12.Radyo Boğaziçi Ödülleri En İyi Şarkı (Sen Orda Yoksun)

1. Gossip Time. Yıl Sonu Ödülleri En İyi Albüm (Sen Orda Yoksun)