2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Gökmen Çiçek kimdir? Gökmen Çiçek hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.261 haber kaynağında 872.781 adet haber yapılan Gökmen Çiçek, toplamda 889.536.066 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Gökmen Çiçek kimdir? İşte, Gökmen Çiçek hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Gökmen Çiçek, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Gökmen Çiçek hakkında 8.261 haber kaynağında 872.781 adet haber yer alırken 2022'de toplam 889.536.066 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Gökmen Çiçek hakkında merak edilen Gökmen Çiçek kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

GÖKMEN ÇİÇEK KİMDİR?

Gökmen Çiçek (1978, Gebze, Kocaeli), Türk bürokrat. 12 Mayıs 2022'de T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı valiler kararnamesi ile Kayseri valisi olarak atandı.

1978 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya gelen Çiçek; ilk, orta ve lise eğitimini Gebze'de tamamladı. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Mesleki kariyeri

2004 Yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kaymakamlık mesleğine başlayan Çiçek; Düzköy (Trabzon), Beydağ (İzmir) Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 2005-2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği, İngiltere Sheffield Üniversitesi'nde dil eğitimi ve İngiltere idari sistemi üzerine çalışmalarda bulunan Çiçek, yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında tamamladı. 2007 yılında Akıncılar (Sivas), Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Kemah (Erzincan) ve Güneysu (Rize)'da Kaymakam olarak görev yaptı.

2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından, Yılın İdarecisi seçilen Çiçek; sırasıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde, Şube Müdürü, Personel Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

26 Aralık 2018 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü görevine atanan Çiçek, 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atandığı Afyonkarahisar Valiliği görevine 18/06/2020 tarihinde başladı. 12 Mayıs 2022'de T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı valiler kararnamesi ile Kayseri valisi olarak atandı.

Özel yaşamı

Evli ve 2 Çocuk babası olan Çiçek, iyi derecede İngilizce bilmektedir.