2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,332 haber kaynağında 1,000,761 adet haber yapılan Gökhan Yüksel, toplamda 1,044,176,887 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Gökhan Yüksel kimdir? İşte, Gökhan Yüksel hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Gökhan Yüksel, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Gökhan Yüksel hakkında 8,332 haber kaynağında 1,000,761 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,044,176,887 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Gökhan Yüksel hakkında merak edilen Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?

Gökhan Yüksel (d. 18 Haziran 1987; Kartal, İstanbul), Türk siyasetçi, 2019 yılından itibaren Kartal Belediye Başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi.

Aslen Erzincanlı olan Yüksel,[kaynak belirtilmeli] Kartal Ergenekon İlkokulu ve Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseyi Marmara Eğitim Okulları'nın Özel Fen Lisesi bölümünde okudu. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa konusunda tamamladı. Halen Aston University 19 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'de İşletme Doktorası ve Yerel Yönetimlerde Ekonomi ve Bütçe konularında tez çalışması yapıyor.

22 Eylül 2019'da Sibel Doğan ile nişanlanan Yüksel, 18 Haziran 2020 tarihinde evlenmiştir.

Mezun olduktan sonra Ekonomist olarak iş yaşamına adım attı. Menkul Kıymetler Borsasında işlem yapan Destek Menkul Değerler firmasında iki yıl yatırım uzmanı olarak çalıştı.

Siyasi Yaşamı

Siyasete Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kolları yöneticiliği ile girdi. 2011'de CHP Kartal Gençlik Kolları'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014'te Kartal Belediye Meclis Üyesi oldu. Ardından Kartal Belediyesi Encümen Üyeliği ve 2016'da Kartal Belediyesi Encümen Başkanlığı yaptı.

2016'da Kartal Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Belediye Başkan Yardımcılığı görevini 2018 yılına kadar sürdürdü. Ayrıca İBB Meclis Üyesi olarak da görev yaptı.

2019'da Kartal Belediye Başkanı oldu.

Kartal Belediye Meclisi (2014-2019)

2014 yerel seçimlerinde, partisi CHP'den Kartal Belediye Meclisi adayı olabilmek için ön seçimlere katıldı. Ön seçimleri başarıyla tamamlayarak aday olmaya hak kazandı. CHP'nin belediye meclis üyeliği aday listesinde 4. sıradan aday gösterildi. Seçimlerin sonucunda Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

Kartal Belediye Meclisinde Sosyal Yardım Komisyonu üyeliği yaptı. Bu süreçte yardıma ihtiyaç duyan kişilerin evlerini ziyaret ederek birçok ihtiyaç sahibinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

Ardından Encümen Üyesi oldu ve devamında Encümen Başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda İBB Meclis Üyeliği görevinde de bulundu.

Kartal Belediye Başkan Yardımcılığı (2016-2018)

2016 yılında Kartal Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Görev süresince birçok projeye doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulundu. Masal Müzesi ve Sanat Akademisi gibi kültür-sanat projeleri ile Bayram Demirkol Parkı gibi projelerin gerçekleştirilmesinde aktif rol aldı.

Kartal Belediye Başkanlığı (2019 - Günümüz)

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 5 Nisan 2019'da mazbatasını alarak göreve başladı. Göreve geldikten sonra iş arayan ile, personel arayanın buluşturulduğu Kartal Kariyer Merkezi ve Kartallı yurttaşların istek, öneri ve şikayetlerinin 48 saat içinde cevaplandırıldığı 7/24 hizmet veren Komşu İletişim Merkezi gibi projeleri hayata geçirdi. Kartal Belediye Meclisi oturumlarını YouTube'dan canlı olarak yayınladı. SONAR'ın 'Büyükşehir ve İstanbul İlçe Belediye Başkanları Performans Araştırması Aralık 2019' adlı anketine göre İstanbul'da en başarılı 4.ilçe belediye başkanı seçildi.

2019 Yerel Seçimleri

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, CHP'den Kartal Belediye Başkan Adayı oldu. En yakın rakibi, AK Parti adayı Ebubekir Taşyürek'ten 14.262 oy daha fazla alarak Belediye Başkanı olarak seçildi.

Kültür, Sanata ve Eğitim politikaları

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrasını kurdu. İlk konserde de orkestrayı yönetti.

Akıl oyunlarını desteklemesiyle tanınıyor. Göreve geldikten kısa süre sonra Satranç Akademisini kurdu.

"Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi" adıyla bir kütüphane faaliyete geçirildi. Göreve geldikten sonra Adile Naşit Kreşi adıyla bir kreş açtı. Bu yönüyle Kartal Belediyesi, sahip olduğu 15 kreşle en çok kreşe sahip belediye konumunda.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk alerjik çocuklara özel kreşi Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi, Avusturya'da Zero Project'te finalde yarıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans ve sunumda BM temsilcilerin yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

Spor Politikaları

Spor ile projelerini, "Kartal'da sporda tesisleşeceğiz" sözleriyle ortaya koydu. Kartal spor için yeni bir stadyum yapılmasını öngören bir proje ile ilgili çalıştıklarını açıkladı.

Göreve geldikten sonra bu anlamda birçok çalışmanın başlatılmasını sağladı. Atalar'da bulunan toprak sahada çimlendirme çalışmaları yapılıyor. Alanda koşu parkuru da bulunan bir spor kompleksi inşa edildiği duyuruldu. Ayrıca Yakacıkspor'un tesisi için de proje hazırlanıyor. Daha önce de Bulvar Mimar Kubilay Stadı ve Yunus Stadı'nda bakım çalışmaları yapılmıştı.

Çevre Politikaları

Belediye başkanlığına adaylık kampanyası sırasında, 22 Mart 2019'da Dünya Su Günü nedeniyle ziyaret ettiği TEMA Vakfı Kartal şubesinde, Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesini imzalayarak doğa dostu belediye başkanı olacağına dair söz verdi.

Göreve gelmesinin ardından Kartal'daki tüm parkların bakımları yapılmaya başlandı. Komşuluk ve Dayanışma Meydanı açıldı. Açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Yeni parkların yapımı da devam ediyor.

Fatih Boylan Parkı için çalışmaların devam ettiği açıklandı. Ayrıca Uğur Mumcu Meydanının tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan eski Kartal Stadı'nın yerine meydan ve park yapılacağını açıkladı. İlk aşama çalışmaları tamamlanan projede yıkılan stadın yerine çocuk parkı açıldı ve alan çimlendirildi.

Kişisel hayatı

Futbol ile ilgisinin çocukluğundan itibaren başladığı belirtiliyor. Atalar Sporda futbol oynadı. İyi bir Kartalspor ve Beşiktaş taraftarı. Makam odasında Beşiktaş'ın sembolü olan Kartal heykeli bulunduğu basına yansıdı.