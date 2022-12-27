2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Gökhan Güney kimdir? Gökhan Güney hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,231 haber kaynağında 2,085,952 adet haber yapılan Gökhan Güney, toplamda 3,382,965,713 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Gökhan Güney kimdir? İşte, Gökhan Güney hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Gökhan Güney, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Gökhan Güney hakkında 9,231 haber kaynağında 2,085,952 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,382,965,713 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Gökhan Güney hakkında merak edilen Gökhan Güney kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?

Gökhan Güney 1954 yılında dünyaya gelmişti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğan Güney, yedi kardeşin en küçüğüdür.

1967 yılında İstanbul'a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı.

Askerlik çağına kadar tekstil işiyle uğraştı. Askerliğini Urfa'da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul'a geri döndü. Kısa süre sonra Fatma hanımla evlendi. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları oldu. Bir yandan iş hayatını devam ettiren bir yandan da Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdüren sanatçı 1979 yılında 'Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yılardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamış oldu.

Yeşilçam'da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 20 filme imza attı. Ayrıca 9 filminde yönetmenliğini yaptı. 80'li yıların ilk yarısında peş peşe yaptığı albümlerle ve hem oynadığı hem de yönettiği filmlerle adından çok sık söz ettirdi ve Arabesk–Fantezi Müziği'nin en başarılı isimlerden biri olmayı başardı.2010 Lu Yılların Başlarında İstanbul'un Kozyatağı Semtinde "Gökhan Güney Hatay Kebapçısı" Adlı Mekanı Açmış , Daha Sonra da devretmiştir.

Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden sanatçı Gökhan Güney'in 40 yaşında hayatını kaybeden oğlu Selim Güney, memleketi Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde toprağa verildi.