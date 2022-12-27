2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Giorgia Meloni kimdir? Giorgia Meloni hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2,065 haber kaynağında 18,997 adet haber yapılan Giorgia Meloni, toplamda 26,284,956 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Giorgia Meloni kimdir? İşte, Giorgia Meloni hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Giorgia Meloni, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Giorgia Meloni hakkında 2,065 haber kaynağında 18,997 adet haber yer alırken 2022'de toplam 26,284,956 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Giorgia Meloni hakkında merak edilen Giorgia Melonikimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

GİORGİA MELONİ KİMDİR?

Giorgia Meloni (d. 15 Ocak 1977, Roma), İtalya başbakanı, İtalya'da milliyetçi muhafazakâr bir siyasi parti olan İtalya'nın Kardeşleri'nin lideri ve Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi'nin başkanı olan İtalyan gazeteci ve aşırı sağcı, sağ popülist, ve milliyetçi politikacı. Meloni ayrıca Silvio Berlusconi'nin dördüncü hükümetinde Gençlik Bakanı ve Özgürlük Halkı'nın gençlik bölümü olan Genç İtalya'nın başkanı olarak görev yaptı.

Guido Crosetto ve Ignazio La Russa ile birlikte sağcı İtalya Kardeşleri partisinin kurucu ortağıdır ve 8 Mart 2014'te parti başkanlığına seçilmiştir. 2006'dan beri İtalya Temsilciler Meclisi üyesidir.

Meloni sık sık yabancı düşmanlığı ve İslamofobiyle suçlanmıştır; İtalyan hükümetinin yasadışı göçmenleri desteklediğini iddia etmektedir, aşırı sağcı ve beyaz milliyetçisi "Büyük Yer Değiştirme" adlı komplo teorisini desteklemektedir ve İtalyan nüfusunu azaltmak için Afrika'dan Avrupa'ya planlı bir kitlesel yer değiştirmenin yapıldığına inanmaktadır. 2022 yılında, kızını aşılatmaması ve 0-19 yaş arası birinin COVID-19'dan ölme olasılığının yıldırım çarpması ile aynı olduğunu iddia etmesi gibi aşılar ve COVID-19 konusundaki bazı tutumları nedeniyle de eleştirilere maruz kalmıştır.

Kendisini Katolik bir Hristiyan ve muhafazakâr olarak tanımlamaktadır.