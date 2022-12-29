2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Gazi Yaşargil kimdir? Gazi Yaşargil hayatı ve biyografisi
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,166 haber kaynağında 1,144,318 adet haber yapılan Gazi Yaşargil, toplamda 832,876,952 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Gazi Yaşargil kimdir? İşte, Gazi Yaşargil hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Gazi Yaşargil, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Gazi Yaşargil hakkında 8,166 haber kaynağında 1,144,318 adet haber yer alırken 2022'de toplam 832,876,952 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Gazi Yaşargil hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.
GAZİ YAŞARGİL KİMDİR?
Beyin ve sinir cerrahisi alanında uzmandır. Beyin cerrahisi pratiğinde, mikroskop kullanımının (mikrocerrahinin) hayata geçirilmesinde ve yaygınlaştırmasındaki katkılarıyla tanınır. 1999 yılında Amerikan Nörolojik Cerrahlar Kongresi'nde Neurosurgery Dergisi tarafından "1950-2000 Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanı verilmiş ve Avrupa Nörolojik Cerrahlar Birliği onur madalyası ile onurlandırılmıştır.
Unvanları
Beyin ameliyatlarında nöroşirurji sırasında kendi yöntemiyle kullandığı soyadıyla özdeşleşen "Yaşargil klips"leri birçok doktor tarafından kullanılmaktadır. Mikrosinir cerrahisinin kurucusu olan Gazi Yaşargil "Beyin ve Sinir Cerrahı", "Profesör Doktor", "Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanlarına sahiptir. Yaşargil epilepsi ve beyin tümörünü kendi bulduğu yöntemlerle tedavi etmiş. 1953'ten emekli olduğu 1999 tarihine dek Zürih Üniversitesi ve Zürih Üniversite Hastanesindeki Sinir cerrahisi Departmanında ilk hekim, başhekim, sonrasında profesör ve başkan olmuştur. 1999'da Geleneksel Sinir Cerrahları Kongresinde "Yüzyılın Sinir Cerrahı" (1950-1999) seçilmiştir.
Fahri doktora
1991 - İstanbul Üniversitesi İstanbul, Türkiye
1999 - University of Lima,
2000 - Hacettepe Üniversitesi Ankara, Türkiye
2001 - University of Oxford
2002 - Friedrich-Schiller University of Jena, Almanya
Fahri üyelik
1976 - Brezilya Nöroşirurji Akademisi,
1977 - Norocerrahlar Birliği, ABD
1979 - Amerikan Kalp Derneği, Dallas, Teksas, ABD (Honorary Fellow)
1981 - Kanada Nöroşirurji Akademisi , Kanada
1986 - Nörocerrahlar Kongresi
1987 - Japon Nöroşirurji Sosyetesi, Japonya
1989 - Amerikan Nörocerrahlar Derneği, Harvey Cushing Society, ABD
1989 - İsviçre Nörobiyoloji Akademisi, İsviçre
1990 - Kraliyet Tıp Sosyetesi, Londrası, Section of Neurology
1990 - Türk Nöroşirürji Derneği
1990 - International Skull Base Society
1993 - İsviçre Nöroşirurji Akademisi
1994 - Arjantin Nöroşirurji Sosyetesi
1998 - Amerikan Nörobiyoloji Sosyetesi
1998 - Türkiye Bilimler Akademisi
1999 - Peru Nöroşirurji Akademisi
2000 - İtalya Nöroşirurji Akademisi
2003 - Meksika Nörocerrahlık Derneği
Ödülleri
1957 - "Vogt Ödülü"-İsviçre Oftalmolojik Topluluğu
1968 - Tıp Bilimleri İsviçre Akademisi Robert-Bing-Ödülü
1976 - İsviçre Federasyonu Marcel-Benoit-Ödülü
1980 - "Yılın Sinir Cerrahı" Ödülü
1981 - Uluslararası Mikrocerrahi Derneği, Sidney, Astralia Pioneer Microsurgeon Ödülü
1988 - Universita di Napoli e della Compagna Napoli, İtalya Şeref Madalyası
1992 - Türkiye Cumhuriyeti Tıp Ödülü
1997 - Nöroşirürji Dernekleri Dünya Federasyonu Altın Madalya
1998 - Değerli Fakültesi Öğretim Üyesi, Tıp Bilimleri University of Arkansas
1998 - Brezilyalı Nöroşirürji Derneği tarafından "Yüzyılın beyin cerrahı" olarak onurlandırıldı
1999 - Onur Nörolojik Cerrahlar Madalyası Avrupa Birliği
1999 - Nörolojik Cerrahlar Yıllık Toplantısı Kongresi'nde Nurosurgery dergisi tarafından "Yüzyılın Nöroşirurji Kullanıcı Adam" olarak onurlandırıldı
2000 - Fedor Krause Madalyası, Alman Nöroşirürji Derneği
2000 - Amerikan Cerrahlar Koleji 2000 Onur Bursu
2000 - Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası
2000 - Türk Bilimler Akademisi 2000 Ödülü
2002 - Uluslararası Francesco Durante Ödülü, İtalya
2002 - Millî Egemenlik Onur Ödülü
2005 - Millî Egemenlik Onur Ödülü (İkinci defa)