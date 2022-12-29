2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Gazi Yaşargil kimdir? Gazi Yaşargil hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,166 haber kaynağında 1,144,318 adet haber yapılan Gazi Yaşargil, toplamda 832,876,952 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Gazi Yaşargil kimdir? İşte, Gazi Yaşargil hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Gazi Yaşargil, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Gazi Yaşargil hakkında 8,166 haber kaynağında 1,144,318 adet haber yer alırken 2022'de toplam 832,876,952 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Gazi Yaşargil hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

GAZİ YAŞARGİL KİMDİR?

Beyin ve sinir cerrahisi alanında uzmandır. Beyin cerrahisi pratiğinde, mikroskop kullanımının (mikrocerrahinin) hayata geçirilmesinde ve yaygınlaştırmasındaki katkılarıyla tanınır. 1999 yılında Amerikan Nörolojik Cerrahlar Kongresi'nde Neurosurgery Dergisi tarafından "1950-2000 Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanı verilmiş ve Avrupa Nörolojik Cerrahlar Birliği onur madalyası ile onurlandırılmıştır.

Unvanları

Beyin ameliyatlarında nöroşirurji sırasında kendi yöntemiyle kullandığı soyadıyla özdeşleşen "Yaşargil klips"leri birçok doktor tarafından kullanılmaktadır. Mikrosinir cerrahisinin kurucusu olan Gazi Yaşargil "Beyin ve Sinir Cerrahı", "Profesör Doktor", "Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanlarına sahiptir. Yaşargil epilepsi ve beyin tümörünü kendi bulduğu yöntemlerle tedavi etmiş. 1953'ten emekli olduğu 1999 tarihine dek Zürih Üniversitesi ve Zürih Üniversite Hastanesindeki Sinir cerrahisi Departmanında ilk hekim, başhekim, sonrasında profesör ve başkan olmuştur. 1999'da Geleneksel Sinir Cerrahları Kongresinde "Yüzyılın Sinir Cerrahı" (1950-1999) seçilmiştir.

Fahri doktora

1991 - İstanbul Üniversitesi İstanbul, Türkiye

1999 - University of Lima,

2000 - Hacettepe Üniversitesi Ankara, Türkiye

2001 - University of Oxford

2002 - Friedrich-Schiller University of Jena, Almanya

Fahri üyelik

1976 - Brezilya Nöroşirurji Akademisi,

1977 - Norocerrahlar Birliği, ABD

1979 - Amerikan Kalp Derneği, Dallas, Teksas, ABD (Honorary Fellow)

1981 - Kanada Nöroşirurji Akademisi , Kanada

1986 - Nörocerrahlar Kongresi

1987 - Japon Nöroşirurji Sosyetesi, Japonya

1989 - Amerikan Nörocerrahlar Derneği, Harvey Cushing Society, ABD

1989 - İsviçre Nörobiyoloji Akademisi, İsviçre

1990 - Kraliyet Tıp Sosyetesi, Londrası, Section of Neurology

1990 - Türk Nöroşirürji Derneği

1990 - International Skull Base Society

1993 - İsviçre Nöroşirurji Akademisi

1994 - Arjantin Nöroşirurji Sosyetesi

1998 - Amerikan Nörobiyoloji Sosyetesi

1998 - Türkiye Bilimler Akademisi

1999 - Peru Nöroşirurji Akademisi

2000 - İtalya Nöroşirurji Akademisi

2003 - Meksika Nörocerrahlık Derneği

Ödülleri

1957 - "Vogt Ödülü"-İsviçre Oftalmolojik Topluluğu

1968 - Tıp Bilimleri İsviçre Akademisi Robert-Bing-Ödülü

1976 - İsviçre Federasyonu Marcel-Benoit-Ödülü

1980 - "Yılın Sinir Cerrahı" Ödülü

1981 - Uluslararası Mikrocerrahi Derneği, Sidney, Astralia Pioneer Microsurgeon Ödülü

1988 - Universita di Napoli e della Compagna Napoli, İtalya Şeref Madalyası

1992 - Türkiye Cumhuriyeti Tıp Ödülü

1997 - Nöroşirürji Dernekleri Dünya Federasyonu Altın Madalya

1998 - Değerli Fakültesi Öğretim Üyesi, Tıp Bilimleri University of Arkansas

1998 - Brezilyalı Nöroşirürji Derneği tarafından "Yüzyılın beyin cerrahı" olarak onurlandırıldı

1999 - Onur Nörolojik Cerrahlar Madalyası Avrupa Birliği

1999 - Nörolojik Cerrahlar Yıllık Toplantısı Kongresi'nde Nurosurgery dergisi tarafından "Yüzyılın Nöroşirurji Kullanıcı Adam" olarak onurlandırıldı

2000 - Fedor Krause Madalyası, Alman Nöroşirürji Derneği

2000 - Amerikan Cerrahlar Koleji 2000 Onur Bursu

2000 - Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası

2000 - Türk Bilimler Akademisi 2000 Ödülü

2002 - Uluslararası Francesco Durante Ödülü, İtalya

2002 - Millî Egemenlik Onur Ödülü

2005 - Millî Egemenlik Onur Ödülü (İkinci defa)