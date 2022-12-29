2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? Gamze Akkuş İlgezdi hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,529 haber kaynağında 231,078 adet haber yapılan Gamze Akkuş İlgezdi, toplamda 370,116,256 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? İşte, Gamze Akkuş İlgezdi hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Gamze Akkuş İlgezdi, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Gamze Akkuş İlgezdi hakkında 6,529 haber kaynağında 231,078 adet haber yer alırken 2022'de toplam 370,116,256 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Gamze Akkuş İlgezdi hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ KİMDİR?

Gamze Akkuş İlgezdi (d. 1969, İstanbul) Türk hekim ve siyasetçi.

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuş, hizmet içi eğitim programıyla çene cerrahisi master eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladığı Yüksek Lisans Eğitimini, "Yerel Yönetimlerde Kültür ve Sanat Politikaları" çalışmasıyla tamamlamış, aynı üniversitede Siyaset Bilimleri alanında doktora çalışmasına devam etmektedir.

Mesleki Kariyeri

Meslek hayatına, 1992'de SSK Topçular Dispanserinde başlamış, 1993'te SSK Okmeydanı Hastanesi'ne atanmış 9 yıl ameliyathane bölümünün sorumluluğunu yürütmüş ve 1999-2001 yılları arasında Başhekim Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Aynı yıllarda KESK'in aktif üyeleri arasında yer almıştır. Sağlık Bakanlığı'ndan 2009 yılında ayrılarak, İçişleri Bakanlığı kadrosuna geçmiş, Prof. Türkan Saylan Tıp Merkezini kurarak hekim olarak görev almıştır.

Siyasi Kariyeri

25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekilidir. Cumhuriyet Halk Partisi 35. ve 36. Olağan Kurultayında Parti Meclisi Üyeliğine seçilmiş, Şubat 2018 tarihi itibarıyla Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

İngilizce bilen Akkuş İlgezdi, Battal İlgezdi ile evli olup bir kız çocuğu annesidir.