2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Furkan Korkmaz kimdir? Furkan Korkmaz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.602 haber kaynağında 632.346 adet haber yapılan Furkan Korkmaz, toplamda 829.459.907 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Furkan Korkmaz kimdir. İşte, Furkan Korkmaz hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Furkan Korkmaz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Furkan Korkmaz hakkında 7.602 haber kaynağında 632.346 adet haber yer alırken 2022'de toplam 829.459.907 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Furkan Korkmaz hakkında merak edilen Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz (24 Temmuz 1997), NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2,04 metre boyundaki oyuncu şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynamaktadır.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğan Furkan basketbola dokuz yaşındayken okul takımında oynayarak başladı. Ardından Murat Murathanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı. Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının ardından Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı ve 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.

Furkan, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

Anadolu Efes

Anadolu Efes 2014-15 sezonu öncesinde Sırp başantrenör Dušan Ivkovic'le anlaştı ve Ivkovic, Furkan'ı A takım kadrosuna dahil etti. 14 Aralık 2014 tarihinde oynanan Eskişehir Basket karşılaşmasında 17 sayıyla oynadı ve sezonun en yüksek rakamına ulaştı. Ayrıca 2015'in mart ayında EVYAP Koleji, Furkan'ı Türkiye Liseler Basketbol Şampiyonası'nda oynatmak amacıyla Anadolu Efes'e ihtarname gönderdi ancak Dušan Ivkovic'in bu talebi reddetmesi üzerine EVYAP Koleji ile Anadolu Efes arasında uyuşmazlık mahkemeye taşındı. Euroleague'deki ilk sezonunda 19 karşılaşmada görev aldı ve bu maçlarda 3.5 sayı, 1.4 ribaunt ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı. Türkiye Basketbol Ligi'nde ise çıktığı 26 maçta 4.7 sayı, 1.3 ribaunt ve 1.0 asist ortalamaları ile mücadele etti. 2015 TBL All-Star maçında forma giydi ve karşılaşmayı 13 sayıyla tamamladı. Karşılaşmada yerliler karmasında forma giyerken 13 sayı üretti.

Furkan 2015-16 sezonunun ilk maçında Galatasaray'a karşı 5 sayı attı. 22 Kasım 2015 tarihinde oynanan Türk Telekom karşılaşmasını Anadolu Efes 98-88 kazanırken Furkan 25 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı.[6] Furkan normal sezonu 5.8 sayı ortalamasıyla tamamlarken oynadığı 10 playoff karşılaşmasında ise 2.9 sayı ortalamaları tutturdu. 2016 TBL All-Star karşılaşmasında da Avrupa Karması'nda yer aldı ve 9 sayı kaydetti. Euroleague'de ise 19 maçta forma giydi ve 2.7 sayı ortalaması yakaladı.

Philadelphia 76'ers formasıyla Furkan Korkmaz

23 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen 2016 NBA Draftı'nda Philadelphia 76ers tarafından 26. sırada seçildi.

Banvit

Furkan, 2016-17 sezonuna Anadolu Efes'te başladı. Takımda istediği süreleri bulamadığı gerekçesiyle transferini istedi. 21 Aralık 2016 tarihinde Anadolu Efes ile Banvit arasında gerçekleşen takas neticesinde Anadolu Efes, Can Maxim Mutaf'ı, Banvit ise Furkan Korkmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Furkan, Banvit'te oynadığı 21 lig maçında 10.8 sayı, 3.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakaladı. 2016-17 Basketbol Şampiyonlar Ligi sezonunda oynadığı 10 maçta 10.4 sayı, 4.1 ribaund ve 2.1. asist ortalamaları yakalayarak turnuvanın "En İyi Genç Oyuncusu" seçildi.

Philadelphia 76ers

4 Temmuz 2017'de NBA takımlarından Philadelphia 76ers ile sözleşme imzaladı. Çaylak sezonunda birçok kez NBA G League takımlarından Delaware 87ers'a gönderildi.

2018-19 sezonu

Philadelphia'nın ilk NBA Yaz Ligi maçında, Furkan Boston Celtics'e karşı 28 dakikada 8'i üçlük olmak üzere 40 sayı kaydetti. Bu performansıyla NBA Yaz Ligi tarihinde 40 sayı barajına ulaşan 5. oyuncu oldu. 10 Aralık'ta, Furkan Korkmaz Detroit Pistons'a karşı kazanılan maçta kenardan gelerek 18 sayıyla oynadı. 12 Aralık'ta ise NBA kariyerinde ilk kez ilk beşte yer aldı. Furkan Korkmaz 2018-19 sezonunda 48 maçta 5.8 sayı, 2.2 ribaund, 1.1 asist ve 0.6 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.

2019-20 sezonu

25 Temmuz 2019'da Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers iki yıllık yeni bir kontrat imzaladı. Sezon boyunca birçok kez ilk beşte yer aldı. 2 Kasım 2019 tarihinde Portland Trail Blazers'a karşı maç kazandıran şutu soktu ve takımına galibiyeti getirdi. 7 Şubat 2020'de kenardan gelerek 34 sayıyla kariyer rekorunu Memphis Grizzlies'e karşı kırdı. Bir maç sonra Chicago Bulls karşısında 17'de 12 şut isabeti ve 11'de 6 üçlük isabetiyle 31 sayıyla oynadı ve mükemmel bir smaca imza attı.

Millî takım kariyeri

2013 yılında Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Basketbol Şampiyonası'nda maç başına 25.3 sayı ortalaması ile turnuvanın sayı kralı oldu. 2014 yazında Konya'da düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye 18 yaş altı millî takımı ile şampiyon oldu. Furkan turnuvayı 11.6 sayı ortalamasıyla tamamladı.

2015 yılında Yunanistan'ın Girit şehrinde düzenlenen ve Türkiye 19 yaş altı millî takımının üçüncü olduğu FIBA U19 Dünya Şampiyonası'nda forma giydiği 7 maçta 13.7 sayı, 4.3 ribaunt, 1.9 asist ve 2.1 top çalma ortalamaları yakalayarak turnuvanın en iyi beşine seçildi. Yine 2015 yılında FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda 18 yaş altı millî takımı forması giydi ve gümüş madalya kazandı. Gösterdiği başarılı performans sonucunda turnuvanın en iyi beşine seçildi.

2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk kez Türkiye millî basketbol takımı forması giydi ve turnuvanın en genç oyuncusu oldu. Görev aldığı 4 karşılaşmada 2 sayı ortalaması yakaladı. Furkan, millî takımın, Filipinler'in Manila şehrinde oynadığı 2016 Rio Olimpiyatları eleme maçlarının kadrosunda yer aldı. Oynadığı 3 karşılaşmada ortalama 12.3 dakika sahada kaldı ve 3.3 sayı ortalaması yakaladı. Türkiye'de düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmada %53.8 saha içi isabet oranıyla 10.5 sayı, 2.0 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.