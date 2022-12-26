2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Furkan Kızılay kimdir? Furkan Kızılay hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,642 haber kaynağında 684,687 adet haber yapılan Furkan Kızılay, toplamda 710,306,535 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Furkan Kızılay kimdir? İşte, Furkan Kızılay hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Furkan Kızılay, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Furkan Kızılay hakkında 7,642 haber kaynağında 684,687 adet haber yer alırken 2022'de toplam 710,306,535 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Furkan Kızılay hakkında merak edilen Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümü çıkarmıştır. 2010 yılında çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmaya başlamıştır. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünde sürdürmektedir. 21 Ocak 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı. Daha sonra 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem adlı dizide rol aldı.