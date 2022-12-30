2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fuat Önder kimdir? Fuat Önder hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,111 haber kaynağında 386,473 adet haber yapılan Fuat Önder, toplamda 432,622,899 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Fuat Önder kimdir? İşte, Fuat Önder hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fuat Önder, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Fuat Önder hakkında 7,111 haber kaynağında 386,473 adet haber yer alırken 2022'de toplam 432,622,899 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fuat Önder hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

FUAT ÖNDEŞ KİMDİR?

Fuat Öndeş 5 Ocak 1972'de İzmir'de doğdu. İlkokul eğitimini Germencik Ortaklar'da bulunan Atatürk İlköğretim Okulunda, ortaokul ve lise eğitimini ise İngilizce ağırlıklı eğitim veren Özel Fatih Koleji'nde tamamladı.

Yükseköğrenimine İstanbul Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde başlayan ve daha sonra yatay geçişle İzmir Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde devam eden Başkanımız Fuat ÖNDEŞ, 2004 yılında lisans eğitimini tamamlayıp, eczacı olarak mezun oldu.

1999 yılında Ortaklar Beldesi'nde eşi ile beraber Öndeş Eczanesi'ni açarak eczacılığa başladı. Vatani görevini Çanakkale'de yaptı.

Aile bireylerine ait 3 eczaneyi işleten ve 20 yıldır Ortaklar'da eczacılık yapan Başkanımız, 31 Mart 2019 Pazar Günü gerçekleştirilen mahalli idareler seçiminde Türkiye Cumhuriyeti Germencik Belediye Başkanlığı'na seçildi. Kendisi evli ve 3 evlat babasıdır.