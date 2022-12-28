2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Francesco Farioli kimdir? Francesco Farioli hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,189 haber kaynağında 35,496 adet haber yapılan Francesco Farioli, toplamda 64,201,682 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Francesco Farioli kimdir? İşte, Francesco Farioli hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Francesco Farioli, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Francesco Farioli hakkında 3,189 haber kaynağında 35,496 adet haber yer alırken 2022'de toplam 64,201,682 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Francesco Farioli hakkında merak edilen Francesco Farioli kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

FRANCESCO FARIOLI KİMDİR?

Francesco Farioli (d. 10 Nisan 1989, Barga) İtalyan teknik direktör. Alanyaspor'u çalıştırmaktadır.

Teknik direktörlük kariyeri

Antrenörlüğe genç yaşta başlayan Farioli, İtalya'nın alt liglerinde kaleci antenörlüğü ve yardımcı antrenörlük yaptı. 2015'te Katar'a gitti ve 2 yıl boyunca Aspire Academy'de çalıştı. Roberto de Zerbi ile birlikte Benevento ve Sassuolo'da kaleci antrenörlüğü yaptı.

Çağdaş Atan ile birlikte 2020 yazında Alanyaspor'a geldi.

19 Mart 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçti. 12 Aralık 2021'de bu görevinden alındı.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla eski kulübü Alanyaspor ile tekrar anlaştı.