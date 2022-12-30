2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,311 haber kaynağında 538,065 adet haber yapılan Fırat Aydınus, toplamda 755,403,413 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Fırat Aydınus kimdir? İşte, Fırat Aydınus hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fırat Aydınus, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Fırat Aydınus hakkında 7,311 haber kaynağında 538,065 adet haber yer alırken 2022'de toplam 755,403,413 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fırat Aydınus hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

FIRAT AYDINUS KİMDİR?

Fırat Aydınus (d. 25 Ekim 1973; İstanbul), eski Türk futbol hakemi.

Hakemliğe 1993 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. MHK tarafından görevden alındıktan 85 gün sonra göreve geri dönmüştür. Aydınus, 22 Mayıs 2022 tarihinde yönettiği Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının ardından hakemlik kariyerini noktalamıştır.

FIFA hakemliği için 2014 yılında yapılan YoYo testlerini geçemeyen Aydınus listeden çıkartılmıştır. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Aydınus'un da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı. 2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı taktı. Profesyonel kariyerinde Süper Lig'te toplam 346 maçta görev yapmıştır. 2010-11, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında 1. Lig play-off finallerini yönetmiştir. Fırat Aydınus tüm bunların yanında Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 ve 3. Lig Play-off'larında 1 kez hakemlikte yapmıştır. Kariyeri boyunca yönettiği 458 maçta 1954 sarı, 164 kırmızı kart göstermiş, bu maçlarda 136 kez de penaltı kararı vermiştir.