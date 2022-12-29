2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Feyat Asya kimdir? Feyat Asya hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl Y haber kaynağında Z adet haber yapılan Feyat Asya, toplamda K okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Feyat Asya kimdir? İşte, Feyat Asya hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Feyat Asya, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Feyat Asya hakkında Y haber kaynağında Z adet haber yer alırken 2022'de toplam K ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Feyat Asya hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

FEYAT ASYA KİMDİR?

1 Mayıs 1970'de Muş'ta doğdu. Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesi'nde, lisans kısmını ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Ayrıca İlahiyat programından mezun oldu. Evli 4 çocuk babasıdır.

Çalışma Hayatı

Çalışma hayatına 1991 yılında Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak başladı. 1995 yılında Muş İl Müftülüğü'nde memur olarak devam etti. 2005 yılında Personel Şefi, 2007 yılından beri aynı kurumda Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Sivil Toplum Çalışmaları

1-Türkiye Diyanet Vakfı Muş Şube Yönetim Kurulu Üyeliği (1997-2013)

2-Diyanet-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyelik ve Başkanlığı (2002-2011)

3-Diyanet-Sen Muş Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı (2001-2013)

4-Memur-Sen İl Başkanlığı (2012-2013)

5-Memur-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği (2011-2013)

6-Muş İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Kurucu Üyeliği (2012-2013)

7-Diyanet Spor Kulübü Kurucu Üyeliği (2011-2013)

8-Muş Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği (2010-2013)

9-Muş Sivil Toplum Platformu Üyeliği (2011-2013)

Uluslararası Görevler

2000, 2004, 2006, 2010 yıllarında Mekke ve Medine'de hac organizasyonunda görev yaptı.

2007, 2010 Yıllarında Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda'da Sivil Toplum ve Devlet İlişkileri üzerinde çeşitli çalışmalarda bulundu.

2013 yılında Filistinli kardeşlerimizin durumunu yerinde görmek üzere Sivil Toplum Örgütlerinden müteşekkil bir ekiple Kudüs ve diğer Filistin kentlerinde bulundu.

Faaliyetleri ve İlgi Alanları

Uzun bir süreden beri yerel organizasyonlarda ve sendikal çalışmaların içinde bulunmaktadır. Muş Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği esnasında ve sonrasında yerel yönetimler, modern belediyecilik çalışmaları, çevre ve şehircilik, toplumsal barış ve şehir kültürü alanlarında okumalar, çalışmalar yapmaktadır.

Haziran 2008'de TÜBİTAK' ın düzenlediği "Stratejik Yönetim" konulu çalışmaya; Mart 2009'da "Sendikal Mücadele ve Kamuoyu" konulu çalışmalara; Nisan 2012'de DİB Denizli Eğitim Merkezinde "İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Eğitimi" ; Ağustos 2008 DİB Kastamonu Eğitim Merkezinde Yönetim Bilimi alanında çalışmalara katıldı.

2019 Yerel Seçimleri, AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı oldu.