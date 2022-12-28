2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fatma Girik kimdir? Oyuncu Fatma Girik hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,526 haber kaynağında 682,855 adet haber yapılan Fatma Girik, toplamda 600,034,645 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Fatma Girik kimdir? İşte, Fatma Girik hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fatma Girik, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Fatma Girik hakkında 7,526 haber kaynağında 682,855 adet haber yer alırken 2022'de toplam 600,034,645 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fatma Girik hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik, 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

FATMA GİRİK FİLMLERİ

Babalar ve Evlatlar 2012

Altın Kızlar 2009

Oğlum İçin 2007

Hasret 2006

Sinema Bir Mucizedir 2005

Gurbet Kadını 2003

Benim İçin Ağlama 2001

Bize Ne Oldu? 1999

Gün Ortasında Karanlık 1990

Kadın Dul Kalınca 1988

Sevgilerin En Güzeli 1988

Bu Devrin Kadını 1988

Hacer Ana Ve Oğulları 1987

Gönül Dostları 1987

Japon İşi 1987

Dişi Kurt 1987

Oğlum Oğlum 1986

Namusun Bedeli 1986

Yılanların Öcü 1985

Postacı 1984

Nefret 1984

Yakılacak Kadın 1982

Gülsüm Ana 1982

Kaçak 1982

Kanlı Nigar 1981

Bağrıyanık 1980

Yaşam Kavgası 1978

Gelincik 1978

Hatasız Kul Olmaz 1977

Ana Ocağı 1977

Ölmeyen Şarkı 1977

Meryem Ve Oğulları 1977

Kadın Hamlet 1976

Ağrı Dağı Efsanesi 1975

Ana Kurban Can Kurban 1975

Kalleş 1974

Önce Vatan 1974

Talihsiz Yavrum 1974

Talihsiz Evlat 1974

Kuma 1974

Rabia 1973

Ezo Gelin 1973

Kızgın Toprak 1973

Kambur 1973

Kızım 1973

Gönülden Yaralılar 1973

Toprak Ana 1973

Hz. Ömer'in Adaleti 1973

Dağdan İnme 1973

Murat ile Nazlı 1972

Ekmekçi Kadın 1972

Leyla İle Mecnun 1972

Namus 1972

Evlat 1972

Vahşi Bir Kız Sevdim 1972

Mahşere Kadar 1971

Acı 1971

Mualla 1971

Yarın Son Gündür 1971

Solan Bir Yaprak Gibi 1971

Kerem ile Aslı 1971

Satın Alınan Koca 1971

İki Ruhlu Kadın 1971

Kara Peçe 1970

Meçhul Kadın 1970

Şoför Nebahat 1970

Duyduk Duymadık Demeyin 1970

Sevenler Ölmez 1970

Ham Meyva 1970

Erkek Fatma 1969

Vatan Ve Namık Kemal 1969

Menekşe Gözler 1969

Boş Beşik 1969

Büyük Yemin 1969

Ana Hakkı Ödenmez 1968

Vuruldum Bu Kıza 1968

Öksüz 1968

Ezo Gelin 1968

Köroğlu 1968

Nilgün 1968

Kafkas Kartalı 1968

Ya Sev Ya Öldür 1967

Kiralık Kadın 1967

Sürtüğün Kızı 1967

Zilli Nazife 1967

Ömre Bedel Kız 1967

Anadolu Kızı 1967

Yaprak Dökümü 1967

Hırsız Prenses 1967

Dolmuş şoförü 1967

Kız Kolunda Damga Var 1967

Son Gece 1967

Ayşecik Canım Annem 1967

Bana Bela Derler 1966

Karakolda Ayna Var 1966

Seni Bekleyeceğim 1966

Ben Bir Sokak Kadınıyım 1966

Ağa Düşen Kadın 1966

Fabrikanın Şoförü 1966

Allahaısmarladık Yavrum 1966

Fakir Çocuklar 1966

Avare Kız 1966

Kucaktan Kucağa 1966

Yiğitler ölmezmiş 1966

Hedef Ankara 1966

Kolsuz Kahraman 1966

Aşkın Kanunu 1966

Ölüm Temizler 1966

Kumarbaz 1965

Kartalların Öcü 1965

Seveceksen Yiğit Sev 1965

Üç Kardeşe Bir Gelin 1965

Altın Şehir 1965

Hırsız 1965

Sevişmek Yasak 1965

Korkunç intikam 1965

şenol Birol Gool 1965

Bir Garip Adam. 1965

Şeker Gibi Kızlar 1965

Namusum İçin 1965

Yıldız Tepe 1965

Şeker Hafiye 1965

Keşanlı Ali Destanı 1964

Bitirim Fatma 1964

Fatoşun Fendi Tayfuru Yendi 1964

Kanun Karşısında 1964

Hizmetçi Dediğin Böyle Olur 1964

Tophaneli Osman 1964

Halk Çocuğu 1964

Köye Giden Gelin 1964

Kırk Küçük Anne 1964

Öp Annenin Elini 1964

Kimse Fatma Gibi Öpemez 1964

Öpüşmek Yasak 1964

Koçum Benim 1964

Varan Bir 1964

Beş Şeker Kız 1964

Tatlı Sert 1963

Barut Fıçısı 1963

Badem Şekeri 1963

Bazıları Dayak Sever 1963

Hop Dedik 1963

Katır Tırnağı 1963

Bire On Vardı 1963

Bulunmaz Uşak 1963

Yaralı Aslan 1963

Yavaş Gel Güzelim 1963

Küçük Beyefendi 1962

Fatoş'un Bebekleri 1962

Fosforlu Oyuna Gelmez 1962

Günahsız Aşıklar 1962

Belalı Torun 1962

Çöpçatan 1962

Kısmetin En Güzeli 1962

Sokak Kızı 1962

Kiralık Koca 1962

Cengiz Han'ın Hazineleri 1962

Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey? 1962

Duvaksız Gelin 1961

İki Damla Gözyaşı 1961

Seviştiğimiz Günler 1961

Avare Mustafa 1961

Mahalleye Gelen Gelin 1961

Boş Yuva 1961

Üsküdar iskelesi 1960

Aşk Hırsızı 1960

Fakir Şarkıcı 1960

Kaldırım Çocuğu Kopuk 1960

Civanmert 1960

Cici Katibem 1960

Vatan Ve Namus 1960

Telli Kurşun 1960

Ölüm Peşimizde 1960

Aliii 1960

Çakır Eminem 1959

Talihsizler 1959

Eceline Susamışlar 1959

Ömrümün Tek Gecesi 1959

Sevdalı Gelin 1959

Memiş Haydutlar Arasında 1958

Esrarlı Kadın (günah Bende) 1958

Gönülden Ağlayanlar 1958

İstiklal Uğrunda 1958

Murada Ereceğiz 1958

Memiş İş Peşinde 1957

Leke 1957 Yapımcı

Postacı 1984

Bekçiler Kralı 1979

Dokunmayın Şabanıma 1979

100 Numaralı Adam 1978

İnek Şaban 1978

Rabia 1973 Senarist

Garip 1986