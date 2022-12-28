2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fatma Girik kimdir? Oyuncu Fatma Girik hayatı ve biyografisi
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,526 haber kaynağında 682,855 adet haber yapılan Fatma Girik, toplamda 600,034,645 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Fatma Girik kimdir? İşte, Fatma Girik hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fatma Girik, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Fatma Girik hakkında 7,526 haber kaynağında 682,855 adet haber yer alırken 2022'de toplam 600,034,645 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fatma Girik hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.
FATMA GİRİK KİMDİR?
Fatma Girik, 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.
FATMA GİRİK FİLMLERİ
Babalar ve Evlatlar 2012
Altın Kızlar 2009
Oğlum İçin 2007
Hasret 2006
Sinema Bir Mucizedir 2005
Gurbet Kadını 2003
Benim İçin Ağlama 2001
Bize Ne Oldu? 1999
Gün Ortasında Karanlık 1990
Kadın Dul Kalınca 1988
Sevgilerin En Güzeli 1988
Bu Devrin Kadını 1988
Hacer Ana Ve Oğulları 1987
Gönül Dostları 1987
Japon İşi 1987
Dişi Kurt 1987
Oğlum Oğlum 1986
Namusun Bedeli 1986
Yılanların Öcü 1985
Postacı 1984
Nefret 1984
Yakılacak Kadın 1982
Gülsüm Ana 1982
Kaçak 1982
Kanlı Nigar 1981
Bağrıyanık 1980
Yaşam Kavgası 1978
Gelincik 1978
Hatasız Kul Olmaz 1977
Ana Ocağı 1977
Ölmeyen Şarkı 1977
Meryem Ve Oğulları 1977
Kadın Hamlet 1976
Ağrı Dağı Efsanesi 1975
Ana Kurban Can Kurban 1975
Kalleş 1974
Önce Vatan 1974
Talihsiz Yavrum 1974
Talihsiz Evlat 1974
Kuma 1974
Rabia 1973
Ezo Gelin 1973
Kızgın Toprak 1973
Kambur 1973
Kızım 1973
Gönülden Yaralılar 1973
Toprak Ana 1973
Hz. Ömer'in Adaleti 1973
Dağdan İnme 1973
Murat ile Nazlı 1972
Ekmekçi Kadın 1972
Leyla İle Mecnun 1972
Namus 1972
Evlat 1972
Vahşi Bir Kız Sevdim 1972
Mahşere Kadar 1971
Acı 1971
Mualla 1971
Yarın Son Gündür 1971
Solan Bir Yaprak Gibi 1971
Kerem ile Aslı 1971
Satın Alınan Koca 1971
İki Ruhlu Kadın 1971
Kara Peçe 1970
Meçhul Kadın 1970
Şoför Nebahat 1970
Duyduk Duymadık Demeyin 1970
Sevenler Ölmez 1970
Ham Meyva 1970
Erkek Fatma 1969
Vatan Ve Namık Kemal 1969
Menekşe Gözler 1969
Boş Beşik 1969
Büyük Yemin 1969
Ana Hakkı Ödenmez 1968
Vuruldum Bu Kıza 1968
Öksüz 1968
Ezo Gelin 1968
Köroğlu 1968
Nilgün 1968
Kafkas Kartalı 1968
Ya Sev Ya Öldür 1967
Kiralık Kadın 1967
Sürtüğün Kızı 1967
Zilli Nazife 1967
Ömre Bedel Kız 1967
Anadolu Kızı 1967
Yaprak Dökümü 1967
Hırsız Prenses 1967
Dolmuş şoförü 1967
Kız Kolunda Damga Var 1967
Son Gece 1967
Ayşecik Canım Annem 1967
Bana Bela Derler 1966
Karakolda Ayna Var 1966
Seni Bekleyeceğim 1966
Ben Bir Sokak Kadınıyım 1966
Ağa Düşen Kadın 1966
Fabrikanın Şoförü 1966
Allahaısmarladık Yavrum 1966
Fakir Çocuklar 1966
Avare Kız 1966
Kucaktan Kucağa 1966
Yiğitler ölmezmiş 1966
Hedef Ankara 1966
Kolsuz Kahraman 1966
Aşkın Kanunu 1966
Ölüm Temizler 1966
Kumarbaz 1965
Kartalların Öcü 1965
Seveceksen Yiğit Sev 1965
Üç Kardeşe Bir Gelin 1965
Altın Şehir 1965
Hırsız 1965
Sevişmek Yasak 1965
Korkunç intikam 1965
şenol Birol Gool 1965
Bir Garip Adam. 1965
Şeker Gibi Kızlar 1965
Namusum İçin 1965
Yıldız Tepe 1965
Şeker Hafiye 1965
Keşanlı Ali Destanı 1964
Bitirim Fatma 1964
Fatoşun Fendi Tayfuru Yendi 1964
Kanun Karşısında 1964
Hizmetçi Dediğin Böyle Olur 1964
Tophaneli Osman 1964
Halk Çocuğu 1964
Köye Giden Gelin 1964
Kırk Küçük Anne 1964
Öp Annenin Elini 1964
Kimse Fatma Gibi Öpemez 1964
Öpüşmek Yasak 1964
Koçum Benim 1964
Varan Bir 1964
Beş Şeker Kız 1964
Tatlı Sert 1963
Barut Fıçısı 1963
Badem Şekeri 1963
Bazıları Dayak Sever 1963
Hop Dedik 1963
Katır Tırnağı 1963
Bire On Vardı 1963
Bulunmaz Uşak 1963
Yaralı Aslan 1963
Yavaş Gel Güzelim 1963
Küçük Beyefendi 1962
Fatoş'un Bebekleri 1962
Fosforlu Oyuna Gelmez 1962
Günahsız Aşıklar 1962
Belalı Torun 1962
Çöpçatan 1962
Kısmetin En Güzeli 1962
Sokak Kızı 1962
Kiralık Koca 1962
Cengiz Han'ın Hazineleri 1962
Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey? 1962
Duvaksız Gelin 1961
İki Damla Gözyaşı 1961
Seviştiğimiz Günler 1961
Avare Mustafa 1961
Mahalleye Gelen Gelin 1961
Boş Yuva 1961
Üsküdar iskelesi 1960
Aşk Hırsızı 1960
Fakir Şarkıcı 1960
Kaldırım Çocuğu Kopuk 1960
Civanmert 1960
Cici Katibem 1960
Vatan Ve Namus 1960
Telli Kurşun 1960
Ölüm Peşimizde 1960
Aliii 1960
Çakır Eminem 1959
Talihsizler 1959
Eceline Susamışlar 1959
Ömrümün Tek Gecesi 1959
Sevdalı Gelin 1959
Memiş Haydutlar Arasında 1958
Esrarlı Kadın (günah Bende) 1958
Gönülden Ağlayanlar 1958
İstiklal Uğrunda 1958
Murada Ereceğiz 1958
Memiş İş Peşinde 1957
Leke 1957 Yapımcı
Postacı 1984
Bekçiler Kralı 1979
Dokunmayın Şabanıma 1979
100 Numaralı Adam 1978
İnek Şaban 1978
Rabia 1973 Senarist
Garip 1986