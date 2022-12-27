2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fatma Aksal kimdir? Fatma Aksal hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,528 haber kaynağında 684,105 adet haber yapılan Fatma Aksal, toplamda 612,089,073 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Fatma Aksal kimdir? İşte, Fatma Aksal hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fatma Aksal, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Fatma Aksal hakkında 7,528 haber kaynağında 684,105 adet haber yer alırken 2022'de toplam 612,089,073 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fatma Aksal hakkında merak edilen Fatma Aksal kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

FATMA AKSAL KİMDİR?

1965 yılında Keşan'da doğdu.

1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu.

MEB Yurtdışı Eğitim Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Michigan State Üniversitesinde yüksek lisans, Virginia Tech Üniversitesinde Ekonomi alanında doktora yaptı.

Virginia Tech Universitesinde Makroekonomi ve Mikroekonomi dersleri verdi.

Bütün ülkelerin ortak sorunu olan işsizliğin azaltılmasında küçük işletmelerin rolü; ve eğitim seviyesinin ücretleri belirlemedeki etkisi üzerine akademik çalışmalar yaptı.

Trakya Üniversitesinde Yüksek Lisans Girişimcilik dersi verdi.

Şu anda kendilerine ait süt ürünleri işletmesinde çalışmaktadır.

2009 yılında Ak Parti Belediye Başkan Aday Adayı; 2011 yılı Genel Seçimlerinde 3. Sıra Milletvekili Adayıydı.

Bir süre Ak Parti İl Yürütme Kurulu üyeliği, İl Parti içi Demokrasi ve Hakem Kurulu üyeliği, ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Keşan SKM başkanlığı yaptı.

Çok İyi düzeyde İngilizce biliyor.

Ak Parti 27. dönem Edirne 1. sıra milletvekili adayıdır.