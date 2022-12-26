2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fatma Kaplan Hürriyet kimdir? Fatma Kaplan Hürriyet hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,464 haber kaynağında 1,308,317 adet haber yapılan Fatma Kaplan Hürriyet, toplamda 1,627,996,460 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Fatma Kaplan Hürriyet kimdir? İşte, Fatma Kaplan Hürriyet hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fatma Kaplan Hürriyet, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında 8,464 haber kaynağında 1,308,317 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,627,996,460 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fatma Kaplan Hürriyet hakkında merak edilen Fatma Kaplan Hürriyet kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

Fatma Kaplan Hürriyet (d. 20 Mart 1982, Çerkezköy, Tekirdağ), Türk politikacı. 31 Mart 2019 seçimlerinde İzmit belediye başkanı seçilmiştir. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Hürriyet 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Kocaeli milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. 25. dönem meclis çalışmalarında TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda yer aldı. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerinde CHP tarafından birinci sıradan Kocaeli milletvekili adayı gösterildi ve seçildi. 26. dönem meclis çalışmalarında TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi seçildi. Ayrıca Anayasa Komisyonunda yer aldı.

24 Haziran seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli birinci sıradan aday gösterilen Hürriyet üçüncü dönemde de TBMM'ye girdi. 27. dönemde de 26. dönemde olduğu gibi TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi olarak seçildi.

31 Mart seçimlerinde için İzmit Belediye Başkanlığı için Millet İttifakı'den aday gösterildi. Ve seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı Sibel Gönül'e karşı kazandı.[5] Yapılan seçimlerde oyların %49,92 sini alan Hürriyet İzmit belediye başkanı seçilmiş ve 15 Nisan 2019 tarihinde görevine başlamıştır.