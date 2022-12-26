2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fatma Şahin kimdir? Fatma Şahin hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.840 haber kaynağında 1.870.354 adet haber yapılan Fatma Şahin, toplamda 1.798.485.287 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Fatma Şahin kimdir. İşte, Fatma Şahin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fatma Şahin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Fatma Şahin hakkında 8.840 haber kaynağında 1.870.354 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.798.485.287 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fatma Şahin hakkında merak edilen Fatma Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

FATMA ŞAHİN KİMDİR?

1966 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümü'nde tamamladı.

İş hayatına başladığı SANKO Holding'de 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak çalıştı.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep İl Kurucu Üyesi oldu. 2002 genel milletvekili seçimlerinde Gaziantep'ten ilk kadın milletvekili olarak seçildi. Parlamentoda 22. 23. ve 24'üncü dönem Gaziantep Milletvekili olarak görev yaptı.

TBMM görev süresi boyunca, Sanayi Ticaret ve Enerji Komisyonu, Türk-AB Ortak Parlamento Komisyonu üyesi ve Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığında bir dönem Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcılığı, bir dönem de Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığını üstlendi. 2007-2011 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı.

2011 genel milletvekili seçimi sonrasında kurulan 61'inci hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kurucu Bakanı olarak görevlendirildi. Böylelikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk kadın Bakanı unvanını aldı.

Türkiye Engelliler Vakfı engelliler ile ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle Bakan Fatma Şahin'i Yılın Kadını olarak seçti.

30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından biri seçilerek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 8 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi.

2016 – 2019 dönemi Asya Belediye Başkanları Forumu Başkanı, 2016 Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölümü Başkanı olarak görev yaptı.

2021'de OECD Şampiyon Başkanlar Girişimi'ne Türkiye'den seçilen ilk belediye başkanı oldu.

Evli ve iki çocuk annesi olan Şahin halen Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.